دست رد به سینه تحریمهای آمریکا در اجلاس شانگهای
پایگاه «اماسانبیسی» حضور ایران در اجلاس شانگهای را پاسخ نه بخش زیادی از دنیا به تحریمها توصیف کرده است.
رسانه آمریکایی اماسانبیسی در گزارشی، سیاست موسوم به «دیدی اقتصادی» دولت دونالد ترامپ علیه ایران را شکستی دیگر برای کاخ سفید و وزیر خزانهداری آمریکا توصیف کرده و نوشته است که تلاش واشنگتن برای منزوی کردن ایران با بیاعتنایی بخش بزرگی از جهان روبهرو شده است.
برخی محورهای این گزارش به شرح زیر است:
1. شکست «دیدی اقتصادی»:
ترامپ با وعده اجرای «شدیدترین عملیات اقتصادی علیه یک کشور» اعلام کرد که قصد دارد ایران را در مقیاسی بیسابقه منزوی کند، اما این تهدیدهای پرسروصدا در عمل نتوانست واکنش مورد انتظار واشنگتن را در جهان ایجاد کند.
2. تهدیدهای بزرگ، اقدامهای کوچک:
به نوشته گزارش، خیلی زود مشخص شد سیاست جدید دولت ترامپ بیش از آنکه یک برنامه عملیاتی مؤثر باشد، مجموعهای از تهدیدهای تازه است. اقدامات اعلامشده از سوی دولت آمریکا نیز نتوانست انتظاراتی را که کاخ سفید با تبلیغات گسترده ایجاد کرده بود، برآورده کند.
3. جهان در برابر اولتیماتوم آمریکا:
اسکات بسنت در نشست گروه 20 به دیگر کشورها پیام داد که «یا با ما هستید یا علیه ما»؛ اما این رویکرد اولتیماتومی نیز نتیجهای معکوس داشت. به نظر میرسد دولت ترامپ تصور میکرد میتواند با تهدید و فشار، کشورهای جهان را وادار به قطع روابط با ایران کند.
4. بیاعتنایی به فشار واشنگتن:
گزارشها نشان میدهد کشورهایی که با ایران روابط دارند، تهدیدهای آمریکا را چندان جدی نگرفتهاند. تحلیلگران نیز اقدامات واشنگتن را ناکافی و ناامیدکننده ارزیابی کردهاند؛ مسئلهای که شکست تلاش آمریکا برای ایجاد یک اجماع جهانی علیه ایران را برجسته میکند.
5. ایران تنها نماند:
به گزارش تسنیم، در حالی که دولت ترامپ خواستار منزوی شدن ایران بود، تهران در نشست سازمان همکاری شانگهای در کنار چین، روسیه و هند قرار گرفت. این حضور پیام روشنی برای واشنگتن داشت: تلاش آمریکا برای بریدن ایران از جهان با واقعیتهای جدید روابط بینالمللی سازگار نیست.
6. «نه» جهان به ترامپ:
جمعبندی گزارش این است که دولت ترامپ تصور میکرد آمریکا میتواند با تکیه بر قدرت اقتصادی خود به کشورهای دیگر دستور دهد و ایران را منزوی کند؛ اما واکنش جهان چیز دیگری بود. بسیاری از کشورها عملاً حاضر نشدند با خواسته واشنگتن همراه شوند و سیاست «دیدی اقتصادی» ترامپ را به شکستی دیگر برای دولت او تبدیل کردند.