رصد، شناسایی، شلیک! ضربشست ایران به تروریستهای آمریکایی
سرویس سیاسی -
پاسخهای کوبنده و ضرب شست سپاه و ارتش به آمریکا، بر اساس رصد دقیق تحرکات آمریکاییها در منطقه، شناسایی محل تجمعات و شلیکهای دقیق به اهداف انجام میشود. ملت مبعوث ایران با تبعیت از امام خامنهای(حفظهالله) و پشتیبانی از نیروهای مسلح، آماده سازماندهی برای نقشآفرینی در مسیر مقاومت و پیشرفت است.
بحرین، امارات، کویت، اردن، اربیل عراق. بامداد چهارشنبه پس از حمله دیگر باره ارتش تروریستی آمریکا به نقاطی از جنوب ایران سپاه سرافراز و ارتش مقتدر ما با حمله تلفیقی موشکی و پهپادی، پایگاهها و تجهیزات آمریکا در 4 کشور ذکر شده را در هم کوبیدند. تفکر بسیجی و روحیه جهادی و انقلابی نیروهای مسلح ستودنی است. این اندیشه و منش است که برای ایران اسلامی اقتدارآفرین، امنیتآور و زندگیساز است. سپاه پس از حملات دشمن تأکید کرد؛ حملات آمریکا قفل تنگه هرمز را محکمتر و عزم رزمندگان را در سرکوب نیروهای اجنبی مداخلهگر در تنگه هرمز را راسختر کرد. ارتش نیز بر انتقام سخت و پشیمانکننده از متجاوزان تأکید کرد.
قدم بعدی تصرف هر مبدأ حمله علیه ایران است. آمریکا بارها از خاک کشورهای خلیجفارس، ایران را هدف قرار داده و مشارکت حکام فاسد این کشورها در جنایت آمریکا علیه ایران محرز است. اگر دفعات اخیر که آمریکا به ایران حمله کرد و نیز در جنگ رمضان، با اتفاقنظرِ علیالاصول، فقط چند موشک حتی به نزدیکی کاخهای پادشاهان پلید کشورهای حاشیه خلیجفارس شلیک میکردیم، آنها دستهایشان را بالای سرشان گذاشته و تسلیم شده بودند، آمریکا از مبدأ این کشورها نمیتوانست شرارت کند. سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه خاتمالانبیاء(ص) بامداد چهارشنبه گفت: «هشدار میدهیم تداوم شرارت آمریکاییها در منطقه با پاسخهای سنگینتر، گستردهتر و ویرانگر روبهرو میگردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید بایستی عواقب خطرناک آن را بپذیرد».
هدف قرار دادن جشن عروسی در افغانستان، عراق و یمن توسط آمریکا تکرار شد.
کودکخواران جزیره اپستین در حملات سهشنبه شب، به مراسم عروسی در شهر سیریک استان هرمزگان نیز حمله و بار دیگر حقوق بشر آمریکایی و نهایت درندهخویی خود را ثابت کردند. قبلا مدرسه در میناب و ورزشگاه در لامرد، منزل، مسجد، بیمارستان، بانک و بازار را هدف قرار داده بودند، این بار هم به جشن عروسی حمله کردند که ۵ شهید و ۶۸ مجروح در پی داشت. پاسخهای کوبنده و ضرب شست سپاه و ارتش به آمریکا، بر اساس رصد دقیق تحرکات آمریکاییها در منطقه، شناسایی محل تجمعات و شلیکهای دقیق به اهداف انجام میشود.
پنجاهمین فروند پهپاد پیشرفته MQ9 ارتش متجاوز آمریکا ساقط شد
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه سهشنبه در اطلاعیهای اعلام کرد: رزمندگان غیور سپاه، پاسخ پشیمانکننده متجاوزان را آغاز کردهاند و در اولین اقدام توسط سامانه نوین پدافند هوافضا پنجاهمین فروند پهپاد پیشرفته MQ9 ارتش متجاوز آمریکا را ساقط کردند.
پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین هدف موشکهای بالستیک قرار گرفت
سپاه بامداد چهارشنبه نیز با صدور اطلاعیه دیگری نیز اعلام کرد: عملیات انتقامی نیروهای اسلام ادامه دارد.
متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
بسم الله قاصم الجبارین
قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
ملت قهرمان و بهپاخاسته ایران اسلامی،
ارتش تروریستی و شکست خورده آمریکا، عاجز از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام با حمله وحشیانه به یک منزل مسکونی در سیریک، محل مجلس عقد دو جوان پاک را به خاک و خون کشیده و با به شهادت رساندن و مجروح کردن نزدیک به پنجاه نفر از مردم عزیزمان خاطره وحشیگری مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد را زنده کرد.
رژیم کودککش آمریکا در این حمله جنایتکارانه یک بار دیگر با به شهادت رساندن چندین نفر از جمله یک کودک، عمق کینهتوزی و دشمنی خود با مردم ایران را آشکار
کرد.
در پاسخ به این شرارت سبعانه، رزمندگان دلیر نیروی هوافضای سپاه در موج دوم عملیات تنبیه متجاوز «با رمز مقدس یا رسولالله (ص)» با حمله سنگین موشکهای بالستیک به پادگان تفنگداران آمریکایی در اردن موسوم به کمپ تیتین، واقع در سواحل خلیج عقبه، تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را به درک واصل کرده و چند تاسیسات مهم و بالگردهای هجومی دشمن را منهدم نمودند.
عملیات انتقامی نیروهای اسلام ادامه دارد.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
حمله سنگین موشکهای بالستیک
به آشیانه هواپیماهای بدون سرنشین دور پرواز آر کیو ۴
و ام کیو ۹ در پایگاه پرنس حسن
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزون بر این، در اطلاعیهای خطاب به مردم شریف اردن خاطرنشان کرد: اردن قدمگاه مقدس انبیاء الهی است، نباید جایگاه ولیدهای شیطان بماند. امروز با این جنایتهای سبعانه، حجت بر همگان تمام است.
متن این اطلاعیه بدین شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
مردم شریف و انقلابی اردن؛
یکبار دیگر دست شیطان از آستین ارتش کودککش آمریکا به درآمد و با بمباران وحشیانه مراسم جشن عقد یک زوج جوان اهل تسنن در منطقه سیریک هرمزگان، عمق کینه خود را به امت اسلام به نمایش گذاشت.
ارتش تروریستی شکست خورده آمریکا که از رویارویی مستقیم با رزمندگان اسلام عاجز است، با استیصال مردم مظلوم را به خاک و خون کشید و مراسم جشن عقد پاک مردم را به عزا تبدیل کرد.
ارتش جنایتکار آمریکا که در آغاز تجاوز خود به ایران اسلامی ۱۶۸ کودک دانشآموز را در مدرسه میناب و ۲۱ کودک ورزشکار را در ورزشگاه لامرد به شهادت رسانده بود، شب گذشته در این حمله ناجوانمردانه حدود ۷۰ نفر از مهمانان این مراسم را مورد اصابت قرار داد که ۴ نفر از آنان از جمله یک کودک خردسال به شهادت رسیده و حال تعدادی از مجروحان وخیم هست.
در قصاص این جنایت، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک حمله سنگین با موشکهای بالستیک، آشیانههای هواپیماهای بدون سرنشین دور پرواز آر کیو ۴ و ام کیو ۹ را در پایگاه هوائی آمریکا در اردن موسوم به پرنس حسن مورد حمله قراردادند که تعدادی از پهپادها منهدم و تعدادی از خلبانان و خدمه فنی پروازی به هلاکت رسیدند.
همچنین چندین زیر ساخت فنی آنها به آتش کشیده شد.
مردم شریف و پاکدل اردن،
اردن قدمگاه مقدس انبیاء الهی است، نباید جایگاه ولیدهای شیطان بماند. امروز با این جنایتهای سبعانه، حجت بر همگان تمام است.
و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم
مرکز تعمیراتی و انبارهای تجهیزات فنی ارتش تروریست آمریکا در اربیل و سامانه هدایت بالن جاسوسی آمریکا در پایگاه منهدم شد
سپاه همچنین در اطلاعیهای خطاب به مردم مسلمان و شریف کردستان عراق تأکید کرد: زمان پایان سلطه رژیم منفور و وحشی آمریکا فرا رسیده است. سرزمین فرزندان فاتحان بیت المقدس، جای استقرار و آتش افروزی کافران نیست.
به گزارش سپاه نیوز، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:
بسم الله قاصم الجبارین
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
مردم مسلمان و شریف کردستان عراق؛
ارتش کودککش آمریکا که تجاوز خود به ایران را با جنایت و کودککشی در میناب و لامرد و کشتار نزدیک به دویست کودک در این دو نقطه آغاز کرده بود، شب گذشته با حمله وحشیانه به مراسم جشن عقد یک زوج پاک و جوان اهل تسنن در شهرستان سیریک با به خاک و خون کشیدن حدود ۷۰ نفر از مردم بیگناه پرونده نکبتبار خود را سیاهتر کرد.
در پی این جنایت تاکنون ۴ نفر از میهمانان این مراسم از جمله یک کودک به شهادت رسیدهاند.
در انتقام این خونهای پاک، رزمندگان شجاع نیروی زمینی سپاه با حمله تلفیقی موشکی و پهپادی به پایگاههای آمریکایی در اربیل، یک مرکز تعمیراتی و انبارهای تجهیزات فنی ارتش تروریست آمریکا را نابود کرده و سامانه هدایت بالن جاسوسی آمریکا در پایگاه را منهدم کردند.
رزمندگان غیور نیروی زمینی همچنین مخازن سوخت این پایگاه را به آتش کشیده و تعدادی از متجاوزان را به هلاکت رساندند.
زمان پایان سلطه رژیم منفور و وحشی آمریکا فرارسیده است. سرزمین فرزندان فاتحان بیتالمقدس، جای استقرار و آتش افروزی کافران نیست. اجازه ندهید سرزمین شما مبدا انجام چنین جنایات هولناکی باشد. این سرزمین پاک باید از لوث وجود نحس اشرار آمریکایی پاکسازی شود. با این جنایتهای آشکار حجت بر همگان تمام است.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
قرارگاه و محل اسکان فرمانده آمریکایی پایگاه علی السالم آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادها به آتش کشیده شد
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر اینها، صبح چهارشنبه در اطلاعیهای خطاب به ملت شریف کویت اعلام کرد: این حملات، کمک به شما برای پاکسازی سرزمین پاک و دیار کریمان، کویت، از لوث کفار آمریکایی است.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب
مردم شریف و کریم کویت؛
شب گذشته فرزندان شیطان که بعضی از آنها در پایگاههای شیطان بزرگ در کویت مستقر هستند، جنایت بزرگی را در منطقه رقم زدند و در نقض فاحش حقوق بشر، ارتش کودک کش آمریکا با بمباران و به خاک و خون کشیدن یک خانه مسکونی در سیریک جشن عقد یک زوج جوان و محترم اهل سنت را به عزا تبدیل کرد.
در این حمله شرارتآمیز، نزدیک به ۷۰ نفر از مردم بیگناه مورد اصابت واقع شده و ۴ نفر آنان از جمله یک کودک به شهادت رسیدند.
در پاسخ به این جنایت بامداد امروز رزمندگان غیور نیروی زمینی سپاه همزمان با حمله به پایگاههای اشرار آمریکایی در اردن، بحرین و اربیل، با حمله تلفیقی موشکی- پهپادی به قرارگاه و محل اسکان فرمانده آمریکایی پایگاه علی السالم، تعدادی از عناصر دشمن را به هلاکت رساندند.
سپس آشیانه پهپادی و رمپ استقرار پهپادهای مشارکتکننده در حملات علیه مردم را به آتش کشیده و تعدادی از پهپادها را منهدم کردند.
مردم شریف کویت؛
شما علاقه و نسبت ما با خودتان را خوب میدانید. آنچه برای ما دردآور و نگرانکننده است، اشغال سرزمینهای اسلامی توسط ارتش کودککش و تروریست آمریکاست.
این حملات، کمک به شما برای پاکسازی سرزمین پاک و دیار کریمان، کویت، از لوث کفار آمریکایی است. به امید نابودی سلطه آمریکا و رژیم سفاک صهیونی و آزادی و استقلال مردم شریف کویت از اشغالگران متجاوز.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
دو فروند کشتی نفتکش متخلف
با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند
سپاه پیش از ظهر چهارشنبه در اطلاعیه دیگری اعلام کرد: دو فروند کشتی نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیر قانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و در آتش میسوزند.
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
و قاتلوهم حتی لاتکون فتنه و تکون الدین لله
مردم قهرمان و مقاوم ایران اسلامی؛ ایستادگی شما در میدان الهامبخش ملتها شده است و جهان شاهد روند بیداری مردم و تنگ شدن عرصه بر مستکبران جنایتکار است.
شب گذشته ارتش تروریستی آمریکا سناریوی ارعاب را که بارها در تجاوز به کشورهای مختلف به اجرا گذاشته بود، یعنی حمله به جشن عروسی و ازدواج برای نمایش قساوت و سنگدلی و ترساندن مردم را تکرار کرد؛ غافل از اینکه نه ملت ایران ملتی است که از این بازیها بترسد و نه دوران، دوران حقارت و تسلیم ملتهاست. جهان بیدار شده و این قرن، قرن غلبه اراده ملتها است.
با این مانورهای سنگدلی، کنترل نیروهای ما بر تنگه هرمز تضعیف نخواهد شد.
به استحضار شما مردم شریف میرساند، ساعاتی پیش دو فروند کشتی نفتکش که با تحریک ارتش آمریکا خدمه خود را پیاده کرده و برای گذر از مسیر غیر قانونی در اختیار عوامل آمریکا قرار گرفته بودند، با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند و در آتش میسوزند.
پیش از این نیروی دریایی سپاه در مورد خطرات عبور از معبر مینگذاری شده هشدار داده بود و علاوهبر این، برای شرکتهای دریایی که به جای طی مسیر قانونی، فریب آمریکا را میخورند و شناورشان را در اختیار دشمن میگذارند، تنبیهات مضاعفی پیشبینی شده که به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد.
و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم
ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاههای آمریکا
در بحرین و امارات
ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز بامداد چهارشنبه در اطلاعیهای از ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاههای ارتش تروریستی آمریکا در امارات و بحرین در مرحله ۳۰ عملیات صاعقه خبر داد.
به گزارش ایرنا از ارتش، در این اطلاعیه آمده است: در سیامین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به هدف قرار دادن مردم بیگناه، از بامداد امروز، دهها فروند پهپاد انهدامی ارتش، سامانههای راداری و محل استقرار نیروهای آمریکا در پایگاههای الظفره و المنهاد امارات را مورد هدف قرار دادند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: همچنین، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین، مجددا مورد هدف حملات پر حجم پهپادهای انهدامی آرش قرار گرفت. پایگاه الظفره یکی از مراکز مهم عملیاتی آمریکای جنایتکار در منطقه است و از آن برای عملیات هوایی، شناسایی، مراقبت و پشتیبانی استفاده میکند.
ارتش در اطلاعیه خود تاکید کرد: حمله به مناطق مسکونی و هدف قرار دادن مراسم عروسی از سوی دشمن، مصداق بارز جنایت جنگی و آشکارکننده ماهیّت پلید «حقوق بشر آمریکایی» است و قطعا پاسخ رزمندگان ارتش به این جنایات دامنهدار و گسترده خواهد بود.
تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین هدف قرار گرفت
در بیست و نهمین مرحله از عملیات صاعقه و در پاسخ به تجاوز دشمن به مناطق جنوبی کشور نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران، تاسیسات راداری و مراکز تجمع نیروهای تروریست آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین را هدف حملات پرحجم پهپادهای انهدامی قرار داد. ارتش خاطرنشان کرد: پایگاه شیخ عیسی بحرین، یکی از مهمترین و حساسترین پایگاههای آمریکا در منطقه خلیجفارس و از مراکز مهم تعمیر و نگهداری بالگردها و قطعات پهپادها و میزبان هواپیماهای شناسایی است. روابط عمومی ارتش تاکید کرد: رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به شرارتهای دشمن، پاسخ کوبنده و گسترده داده و انتقامی سخت و پشیمانکننده از متجاوزان خواهند گرفت.
مسئولان پیام احیای تفاهم مرده به دشمن ندهند
و با امنیت کشور بازی نکنند
چند ساعت پس از آنکه پزشکیان در اجلاس سران شانگهای پیام احیای تفاهمنامه مرده را به آمریکا داد، این رژیم خونخوار با بمباران جنوب ایران، پاسخ خوشبینی و حسن نظر وی را داد. در حالیکه ترامپ قبلا گفته بود تعامل با مقامهای ایرانی وقت تلف کردن است و تفاهمنامه تمام شده است، در داخل ایران برخی مسئولان در دولت و برخی در مجلس به جای ارسال پیام اقتدار ایران به دشمن و تأمین امنیت جان و مال مردم، به آمریکا میگویند به تفاهمنامه برگرد. پزشکیان سهشنبه در اجلاس شانگهای گفته بود؛ چنانچه آمریکا به تعهدات خود در یادداشت تفاهم مزبور بازگردد، جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله عمل متقابل خواهد کرد! رئیسجمهور باید بداند تروریستهای آمریکایی هر جنایتی را انجام میدهند و تفاهمنامه سرشان نمیشود. اینکه به این حیوانات خونخوار پیشنهاد بازگشت به تفاهم دهیم و خود را در مقابل آنان متعهد نشان دهیم، جز بر باد دادن امنیت و جان و مال مردم نتیجه دیگری ندارد.
به پیام امام خامنهای(حفظه الله) در 26 تیر 1405 درباره حماسه عظیم بدرقه آقای شهید ایران و تبیین مسائل مهم کشور توجه شود که تأکید کردند: «نقض عهدهای مکرّر شیطان بزرگ نسبت به تفاهمنامه امضا شده بین رئیسجمهوران ایران و آمریکا بار دیگر این حقیقت را به همگان ثابت کرد که امضای رئیسجمهور آمریکا چقدر بیارزش و نامعتبر است و زورگویی، تمامیّتخواهی و وحشیگری، اجزاء لاینفک مرام و مسلک آمریکایی میباشد. امروز شیطان بزرگ بار دیگر چهره واقعی و بدون نقاب خود را آشکار کرده تا این تجربه تاریک از جنایت و بدعهدی، سند محکم دیگری بر دروغگویی، غیرمنطقی و غیر قابل اعتماد و پلید بودن آمریکا باشد. اکنون که دشمن آمریکایی به دنبال جنگافروزی و تحمّل هزینههای سنگینتر و بیآبرویی بیشتر است، بداند که ملّت عزیز ایران و جبهه مقاومت، درسهای فراموشنشدنی برای او دارد که رشادتهای رزمندگان اسلام و غیرت مردمان شجاع خطّه جنوب در این روزها نمونههایی از آن را نشان داده است».
آمریکا از بسته بودن تنگه هرمز مستأصل است. نباید مسئولان با اظهارات نابجا به آمریکای شکست خورده کمک کنند تا این رژیم تصور کند حمله به ایران هزینه گزافی برایش ندارد. ترامپ ساعاتی پس از هدف قرار دادن عروسی در سیریک نوشت: «من تلاش نمیکنم ایران را به پای میز مذاکره بکشانم. اصلاً برایم مهم نیست که آنها توافقی را امضا کنند. من موقعیت فعلی را در زمینه کنترل تنگه هرمز را خیلی بیشتر میپسندم». در این شرایط مسئولان نباید با پیام ضعف و انفعال به دشمن با امنیت ایران بازی کنند. فاصله و زمان تا اینکه رئیسجمهور به شرایط جنگ وجودی و سرنوشتساز واقف شود یا مشاوران زاویهدار با انقلاب اسلامی عزل شوند، همان کوچه دادن به دشمن برای کلنگی کردن ایران است.
امام خامنهای 19 مرداد 1405 در حکم انتصاب فرمانده کل سپاه خاطرنشان کردند: «نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در مواجهه راهبردی و سرنوشتساز با استکبار جهانی قرار دارد». مسئولان باید در شرایط مواجهه راهبردی و سرنوشتساز با استکبار جهانی مردانه بایستند و با بازتر گذاشتن دست نیروهای مسلح، عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن انجام و بازدارندگی حداکثری ایجاد شود.
ملت مبعوث ایران با تبعیت از امام خامنهای(حفظه الله) و پشتیبانی از نیروهای مسلح، آماده سازماندهی برای نقشآفرینی در مسیر مقاومت و پیشرفت است. رهبر معظم انقلاب 8 شهریور 1405 در بخشی از پیام بهمناسبت هفته وحدت تأکید کردند: «امروز چشمانداز غلبه نهائی حق بر باطل بیش از گذشته به عینیّت نزدیک شده است».