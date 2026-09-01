اعتراف نتانیاهو به یک تلاش ۴۰ ساله علیه ایران

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ۴۰ سال تلاش کردم تا بتوانم نهادهای امنیتی خودمان را متقاعد کنم که مستقیماً با خودِ ایران مقابله کنند.

«بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی رسما به تاثیرگذاری صهیونیسم بر تصمیم‌گیری در آمریکا و متقاعد کردن دونالد ترامپ تروریست برای تجاوز نظامی به ایران

اعتراف کرد.

وی در یک سخنرانی انتخاباتی در جمع حامیانش و در حال تلاش برای انتخاب مجدد با وجود کاهش شدید محبوبیتش در میان صهیونیستها گفت: «من نزدیک به ۴۰ سال است که با مسئله ایران درگیر بوده‌ام. زمان زیادی طول کشید تا بتوانم نهادهای امنیتی خودمان را متقاعد کنم که مستقیماً با خودِ ایران مقابله کنند. همچنین زمان زیادی طول کشید تا ایالات متحده را به این درک برسانم».

نخست‌وزیر رژیم اشغالگر ادعا کرد: من ساعت‌ها در این زمینه در تلویزیون آمریکا ظاهر شدم با گفتن اینکه «ایران تنها چند دقیقه با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله دارد».