رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار نفری «جانفدایان ایران» برگزار میشود
معاون فرهنگی و هنری سپاه تهران بزرگ از برگزاری رزمایش ۳۱۳ هزارنفری «جانفدایان ایران» با هدف تقویت امنیت و اقتدار پایتخت خبر داد.
رحیم نادعلی، معاون فرهنگی و هنری سپاه حضرت محمد رسولالله(ص) تهران بزرگ، در گفتوگو با خبرنگار فارس از برنامهریزی برای برگزاری رزمایش «جانفدایان ایران» خبر داد و اظهار کرد: این رزمایش باهدف تقویت امنیت و اقتدار پایتخت و با مشارکت ۳۱۳ هزار نفر از نیروهای مردمی بسیج، سپاه و انتظامی برگزار خواهد شد.
وی یکی از اهداف اصلی این رزمایش را ایجاد همدلی و همافزایی میان نیروها عنوان کرد و گفت: وقتی همه نیروها در کنار یکدیگر قرار میگیرند، نمایش اقتدار ایجاد میشود و همدلی و همافزایی شکل میگیرد.
معاون فرهنگی و هنری سپاه تهران بزرگ افزود: این رزمایش همانند برنامههایی مانند «دختران جان فدا» و «زوجهای جان فدا»، در راستای حضور مردم و نمایش اقتدار برگزار خواهد شد و میتواند موجب ایجاد همدلی میان نیروها شود.
نادعلی خاطرنشان کرد: هرچقدر این اقدامات بیشتر انجام شود، هم بازدارندگی بیشتری ایجاد خواهد کرد و هم اقتدار نیروهای مردمی به نمایش گذاشته میشود.
وی با اشاره به دیگر اهداف این رزمایش بیان کرد: تقویت آمادگیهای دفاعی از دیگر اهداف این برنامه است و این رزمایش در نوع خود یک آموزش نظامی محسوب میشود.
نادعلی تصریح کرد: عزیزان ما در این برنامه با نمادها و فضاهای مختلف نظامی حضور پیدا خواهند کرد و یک نمایش ویژه در این حوزه شکل میگیرد تا دشمنان بدانند مردم و نیروهای مسلح در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و آماده دفاع از مرزوبوم هستند.
معاون فرهنگی و هنری سپاه تهران بزرگ گفت: با توجه به تهدیداتی که دشمن دارد، حضور جانفدایان نشان خواهد داد که مردم ذرهای از این خاک را نخواهند داد و قطرههای خون خود را فدای ایران اسلامی خواهند کرد.
نادعلی درباره زمان و مکان برگزاری رزمایش اظهار کرد: زمان و مکان دقیق آن متعاقباً اعلام خواهد شد، برنامهریزیهای لازم برای شکل، محتوا و فرم کار انجام شده و جزئیات این رزمایش در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.