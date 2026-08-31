کد خبر: ۳۳۷۰۹۷
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۱
در حمله جنایتکارانه آمریکا به جزیره لارک صورت گرفت
شهادت ۲ تن از دلاورمردان نیروی دریایی سپاه
فرماندار شهرستان قشم از شهادت ۲ نفر و مجروح شدن چند نفر دیگر در پی حمله شامگاه یکشنبه دشمن آمریکایی به جزیره لارک از توابع این شهرستان خبر داد.
امیر تیموری، فرماندار شهرستان قشم اظهار کرد: در پی حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به جزیره لارک در شهرستان قشم متأسفانه ۲ نفر به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شدهاند.
به گزارش فارس، جزیره لارک از جزایر راهبردی استان هرمزگان و از توابع شهرستان قشم است که در محدوده تنگه هرمز قرار دارد.
بر اساس اطلاعات اولیه، مجروحان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی مورد رسیدگی قرار گرفتهاند و جزئیات بیشتر درباره وضعیت آنان و ابعاد خسارات وارده متعاقباً اعلام خواهد شد.
شهید علی فیاضی و شهید حمید عوضزاده دو شهید حمله جنایتکارانه آمریکا به جزیره لارک هستند.