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کد خبر: ۳۳۷۰۹۷
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۱
سرویس کیهان » اخبار
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در حمله جنایتکارانه آمریکا به جزیره لارک صورت گرفت

شهادت ۲ تن از دلاورمردان نیروی دریایی سپاه

فرماندار شهرستان قشم از شهادت ۲ نفر و مجروح شدن چند نفر دیگر در پی حمله شامگاه یکشنبه دشمن آمریکایی به جزیره لارک از توابع این شهرستان خبر داد.
امیر تیموری، فرماندار شهرستان قشم اظهار کرد: در پی حمله شامگاه یکشنبه آمریکا به جزیره لارک در شهرستان قشم متأسفانه ۲ نفر به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شده‌اند.
به گزارش فارس، جزیره لارک از جزایر راهبردی استان هرمزگان و از توابع شهرستان قشم است که در محدوده تنگه هرمز قرار دارد.
بر اساس اطلاعات اولیه، مجروحان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند و جزئیات بیشتر درباره وضعیت آنان و ابعاد خسارات وارده متعاقباً اعلام خواهد شد.
شهید علی فیاضی و شهید حمید عوض‌زاده دو شهید حمله جنایتکارانه آمریکا به جزیره لارک هستند.

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