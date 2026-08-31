قشقاوی: شانگهای فرصتی برای ناکام گذاشتن طرح محاصره اقتصادی آمریکا است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس حضور رئیس‌جمهور در اجلاس سازمان همکاری شانگهای را فرصتی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و تقویت دیپلماسی برشمرد و گفت: حضور در این اجلاس برای رفع محاصره بسیار مهم است تا بتوانیم تصمیماتی اتخاذ کنیم که آمریکا در تحقق محاصره کامل ایران ناکام بماند.

حسن قشقاوی، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز دوشنبه(9 شهریورماه) درباره اهمیت حضور رئیس‌جمهور در نشست شورای سران سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان، گفت: شاهد شکل‌گیری نظم نوینی در جهان هستیم و در این زمینه بسیاری از اندیشمندان غربی اذعان دارند که جهان در حال گذار به نظم پساغربی است. به رغم برتری نظامی و فناوری غرب در برخی حوزه‌ها، به تدریج شاهد تغییر موازنه قدرت به نفع پیمان‌هایی نظیر شانگهای و بریکس هستیم.

حضور ایران در شانگهای می‌تواند

به شکل‌گیری موازنه چندقطبی کمک کند

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر اهمیت حضور ایران در پیمان شانگهای و سفر رئیس‌جمهور به قرقیزستان تصریح کرد: این پیمان ابعاد مختلفی در حوزه‌های امنیتی تا همکاری‌های منطقه‌ای دارد و حضور رئیس‌جمهور در این اجلاس می‌تواند در شکل‌گیری موازنه چندقطبی در جهان تأثیرگذار باشد.

علاوه‌بر این، برگزاری دیدارهای دوجانبه توسط رئیس‌جمهور با سایر اعضای شانگهای در حاشیه این اجلاس، هم هزینه‌های دیپلماتیک را کاهش می‌دهد و هم بستری برای تبادل آخرین تحولات منطقه‌ای و جهانی فراهم خواهد کرد و بستر را برای ارتقای روابط اقتصادی هموار

خواهد کرد.

قشقاوی با بیان اینکه چنین سفرهایی فرصتی مغتنم است تا گره‌های موجود در روابط دوجانبه با مذاکره میان رؤسای جمهور باز شود، گفت: از آنجا که گفت‌و‌گو رئیس‌جمهور با همتایان خود از سایر کشورها در حاشیه این اجلاس است، با تصمیمات عالی می‌توان مشکلات اجرائی را برطرف کند. بنابراین تمامی ابعاد این سفر مثبت و سازنده ارزیابی می‌شود.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی درباره سیاست ایران برای ارتقای روابط خود با کشورهای آسیای میانه و بهبود روابط با همسایگان در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا، گفت: واقعیت این است که سلطه دلار به عنوان ابزار قدرت آمریکا همچنان باقی است و نوسانات نرخ ارز در کشور ما نیز تا حدی ناشی از همین مسئله است. اما این به معنای دست‌بسته بودن جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم نیست. ما با اتخاذ ابتکارات مشخص، می‌توانیم آثار محاصره و تحریم‌ها را کاهش داده و به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی آن را خنثی

کنیم.

قشقاوی ادامه داد: حضور در این اجلاس برای رفع محاصره بسیار مهم است تا بتوانیم تصمیماتی اتخاذ کنیم که آمریکا در تحقق محاصره کامل ایران ناکام بماند. چرا که استراتژی عموم اعضای این پیمان‌ شانگهای، جلوگیری از سلطه یک قدرت واحد جهانی است؛ موضوعی که اندیشکده‌های آمریکایی نیز بارها نسبت به آن ابراز نگرانی کرده‌اند.

چیزی تحت عنوان جامعه جهانی علیه ایران وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: دیگر چیزی تحت عنوان جامعه جهانی به معنای اجماع مطلق علیه ایران وجود خارجی ندارد. چرا که مواضع روسیه و چین علیه اقدامات آمریکا و مخالفت آنان با سازوکار «اسنپ‌بک»، نشان‌دهنده تغییر نظم پیشین جهان است. از این رو، دیدارهایی در این سطح میان رئیس‌جمهور اسلامی ایران با همتایان خود برای پیشبرد اهداف مشترک بسیار مؤثر و تعیین‌کننده است.

این نماینده مجلس درباره اقدامات نظامی اخیر آمریکا علیه کشورمان و تناقض‌های راهبردی که آمریکا در قبال ایران در پیش گرفته است، تصریح کرد: مسئولان آمریکایی به ویژه رئیس‌جمهور این کشور علاوه‌بر فریب افکار عمومی داخلی و جهانی، دچار توهم هستند. چرا که آن‌ها از یک‌سو ادعای تمرکز بر جنگ اقتصادی و تحریم را مطرح می‌کنند و ادعا دارند که مسائل نظامی را کنار گذاشته‌اند، اما همزمان به اقدامات نظامی متوسل می‌شوند.

آمریکا پس از ناکامی در جنگ اقتصادی دوباره به میدان جنگ بازگشته است

عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: آمریکا پس از اینکه در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه ناکام شد به فشار اقتصادی روی آورد ولی در همین میدان هم دوام نیاورد و دوباره به میدان جنگ بازگشته است. این تناقض در رفتار، نشان می‌دهد که تصمیمات طرف مقابل قابل‌اتکا و اعتماد

نیست.

قشقاوی در ادامه یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران باید بدون توجه به این نوسانات و عدم پایداری طرف مقابل، بر مسیر خود پافشاری کند و فرزندان دلیر ایران هم در تجاوز نظامی اخیر آمریکا، با قدرت به این تجاوزات نظامی پاسخ دادند.

ادعای دروغین ترامپ برای کاهش قیمت نفت است

وی در ادامه به موضوع توهمات آمریکا درباره تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: اگر تنگه هرمز باز است نیاز به اقدام نظامی علیه کشورمان در جزایر جنوبی ایران وجود ندارد. اما به عنوان مطلع در حوزه میدان و دیپلماسی در کمیسیون امنیت ملی اعلام می‌کنم که برخلاف تبلیغات گسترده آمریکا، آن‌گونه که آنان ادعا می‌کنند، آزادی و گشایش که آمریکا درباره تنگه هرمز تبلیغ می‌کند، وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: البته لوله‌های نفتی محدودی با ظرفیت بسیار کمی که از قبل وجود داشته، میزان کمی نفت را عبور می‌دهند. همچنین نفتکش‌هایی با نظر و نظارت ایران از تنگه هرمز عبور می‌کنند ولی آمریکا همه این موارد را به حساب خودش می‌گذارد. اما ادعای دروغین آمریکا مبنی بر عبور حجم عظیم نفت ۱۰ تا ۱۵ میلیون بشکه در روز، آماری کذب است که صرفاً با هدف پروپاگاندای کوتاه‌مدت برای کنترل قیمت نفت در آستانه انتخابات کنگره بیان می‌کند تا قیمت نفت را کاهش دهد.

ادعای ترامپ درباره گشایش تنگه هرمز

صرفاً لفاظی تبلیغاتی است

به گزارش ایرنا، قشقاوی با بیان اینکه اقدامات نظامی و متناقض اخیر آمریکا خود بهترین گواه بر پوچی ادعای آنان مبنی بر تسلط بر تنگه هرمز است، تصریح کرد: به عبارتی برای هر عاقلی این سؤال مطرح است که اگر تنگه هرمز باز است و توان دریایی ایران کاهش یافته، پس این برخوردهای نظامی چیست؟ امروز حتی ساده‌انگارترین افراد نیز متوجه شده‌اند که این ادعاهای ترامپ، صرفاً لفاظی‌های خالی و تبلیغاتی است که در واقعیت هیچ جایگاهی ندارد.