کد خبر: ۳۳۷۰۹۲
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
جلیلی:
بازگویی ضعفها راهگشا نیست باید ظرفیتها را به میدان آورد
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی گفت: صرفاً بازگویی ضعفها راهگشا نیست؛ آنچه حرکت ما را به جلو میبرد، شناخت ظرفیتها، کنشگری در تراز شرایط، نقشآفرینی فعال، ابتکار و نوآوری است.
دکتر سعید جلیلی، نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در جمع دانشجویان حاضر در سیویکمین دوره طرح ولایت در مشهد، با اشاره به اردوهای دوران دفاع مقدس گفت: همانطور که رزمندگان برای عملیات پیشرو متناسب با نیاز میدان آمادگی کسب میکردند، امروز نیز دانشجویان باید بدانند برای چه میدانی آماده میشوند و چه نقشی باید ایفا کنند. اگر اردو مقدمهای برای یک مأموریت و مجاهدت در راه خدا باشد، خود بخشی از همان جهاد است.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به تحولات سالهای اخیر افزود: دشمن منتظر نمیماند تا ما برنامه خود را آغاز کنیم؛ در سال ۱۴۰۱ با بهانه قرار دادن موضوع یک خانم، رئیسجمهور آمریکا، رئیسجمهور فرانسه، نخستوزیر کانادا و نخستوزیر استرالیا وارد صحنه شدند. در سال ۱۴۰۲ نیز با آغاز جنگ غزه، همان جریانها در برابر کشته شدن دهها هزار زن و کودک فلسطینی از رژیم صهیونیستی حمایت کردند و در ادامه، با شهادت سید مقاومت و تحولات سوریه، اقدامات دیگری را دنبال کردند.
وی ادامه داد: جنگ امروز فقط نظامی نیست و عرصههای اقتصادی، سیاسی، رسانهای و امنیتی را نیز دربرمیگیرد. در چنین شرایطی، شناخت صحنه، جبهه، دشمن و دوست و تعیین نسبت خود با این میدان، مقدمه نقشآفرینی است. همانطور که کسی که میخواهد در یک میدان ورزشی برای کشورش موفقیت کسب کند، به تمرین و آمادگی نیاز دارد، برای نقشآفرینی در این میدان نیز باید آمادگی لازم را به دست آورد.
جلیلی با اشاره به ظرفیتهای ایران اظهار کرد: امروز در یک نقطه بزنگاهی تاریخی قرار داریم و ایران، به اذعان دشمنان، یکی از چهار قدرت مؤثر جهان است. این شرایط، فرصت تاریخی برای نقشآفرینی ایجاد کرده است. بنابراین باید بدانیم کنشگری ما امروز باید در چه ترازی باشد و متناسب با این شرایط، نقش خود را تعریف کنیم. نباید صرفاً منتظر اقدامات دشمن بمانیم، بلکه باید با شناخت میدان و ظرفیتهای خود، برای نقشآفرینی فعال برنامه داشته باشیم.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیتهای موجود گفت: رهبر معظم انقلاب بر «ابتکار مستمر» و «نوآوری» تأکید کردهاند. ضعفها وجود دارند و باید آنها را شناخت، اما ضعف با ضعف برطرف نمیشود. باید نقاط قوت را شناسایی کرد، برای آنها برنامه داشت و با تکیه بر همین قوتها، نقاط ضعف را برطرف کرد. صرفاً بازگویی ضعفها راهگشا نیست؛ آنچه حرکت ما را به جلو میبرد، شناخت ظرفیتها، کنشگری در تراز شرایط، نقشآفرینی فعال، ابتکار و نوآوری است.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به محاصره اقتصادی و دریایی کشور، آیا راهحلی برای جلوگیری از انفعال اندیشیده شده است؟ عنوان کرد که دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، فشار اقتصادی و محاصره را دنبال میکند. آمریکا از دوره ترامپ سیاست «فشار حداکثری» را در پیش گرفت و این روند در دولت بایدن نیز با صدها تحریم ادامه یافت. در چنین شرایطی باید از فرصتهای موجود، از جمله ظرفیت تنگه هرمز، به شکل حداکثری استفاده کرد. در همان سال ۱۳۹۷ نیز ایران توانست شرایطی را پشت سر بگذارد که حتی طرف مقابل ادعا میکرد ایران نخواهد توانست یک بشکه نفت هم بفروشد.
وی گفت: کشوری که ۱۵ همسایه دارد، به دریا دسترسی دارد و از منابع عظیمی مانند نفت، گاز، معادن و جنگل برخوردار است، مهمتر از همه، مردم و جوانان باانگیزه و تحصیلکردهای دارد که توانمندی خود را حتی در سختترین عرصهها نشان دادهاند و میتوانند همچون گذشته با ابتکار محاصره را بیاثر کند. در عرصه نظامی نیز آمریکا بهعنوان قله پیشرفت نظامی معرفی میشد، اما امروز در برابر ملت ایران زانو زده است؛ این با ابتکار، خودباوری و میدان دادن به جوانان محقق شده است.
جلیلی درباره وظیفه نیروهای انقلابی در قبال مسئولان نیز بیان کرد: اگر مسئولان کار خوبی انجام میدهند، باید با تمام توان کمک کرد و اگر خطایی رخ میدهد، باید برای اصلاح آن کمک کنیم؛ حتی اگر تصمیمی خطا نباشد اما ناقص باشد، وظیفه ما کمک به تکمیل آن است. این همان فرهنگ «خیرخواهی و نصیحت» در فرهنگ سیاسی اسلام است.