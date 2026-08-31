جنگ اقتصادی ضد ایران غیرواقعی و غیرقابل اجراست
یک رسانه فرامنطقهای گزارش داد شیخنشینان حوزه خلیجفارس به آمریکا گفتهاند جنگ اقتصادی ضد ایران غیرواقعی است.
درحالی که از زمان آغاز تهدیدات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران بعد از شکست مفتضحانه نظامی، محافل منطقهای و رسانهای تحلیلهای متعددی درباره شکست آمریکا در این جنگ جدید هم ارائه دادهاند، روزنامه فرامنطقهای «رأیالیوم» در خبری، از دیدگاه منفی کشورهای حوزه خلیجفارس نسبت به تشدید تحریمها ضد ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، کشورهای خلیجفارس بهطوررسمی به طرف آمریکایی ابلاغ کردند که «نسخهپیچی» وزیر خزانهداری در واشنگتن که جنگ اقتصادی علیه ایران اعلام میکند، «واقعبینانه» نیست و با توجه به جغرافیا، همسایگی و مجاورت، نمیتوان با آن کنار آمد.
محافل دیپلماتیک غربی به روزنامه رأیالیوم گفتند: دستکم امارات متحده عربی، عمان و قطر هیچ اشتیاقی به تصمیمات و یادداشتهای وزارت خزانهداری آمریکا نشان نمیدهند، درست همانطور که برخی کشورهای اروپایی نیز چنین رویکردی داشتند.
طبق این گزارش، برخی دولتهای خارجی (منطقه)، از جمله قطر، آمادهاند تا از پایبندی به تصمیمات تحریم اقتصادی آمریکا که ابعادی تهدیدآمیز دارد، سر باز زنند؛ زیرا این تحریمها غیرواقعی و نشاندهنده بحرانآفرینی دائم در منطقهاند که تمامی سناریوها و احتمالهای مرتبط با کاهش تنش را با مانع مواجه خواهند کرد.
در همین حال، محافل آمریکایی تأکید دارند که استراتژی ترامپ برای خفهکردن اقتصاد ایران از طریق تحریمها و محاصره دریایی با آزمون دشواری روبهروست، زیرا تهران همچنان در موضع خود ثابتقدم است و حاضر است بهجای پذیرش شرایط آمریکا، بارهای اقتصادی قابلتوجهی را تحمل کند. در این زمینه مجله آمریکایی «پولیتیکو»، در گزارشی با استناد به مقامات سابق دولت ترامپ، سفرای آمریکا و کارشناسان منطقه اعلام کرد که تردیدهای زیادی درباره جنگ اقتصادی وعده دادهشده توسط آمریکا علیه ایران وجود دارد و اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، مدعی بود که این جنگ با جنگهای قبلی متفاوت خواهد بود، اما بهنظر میرسد که اینگونه نیست. «جیمز جفری»، سفیر سابق آمریکا که در سه دولت، از جمله دولت اول ترامپ، خدمت کرده است، در این زمینه گفت: این یک جنگ فرسایشی است و من مطمئنم که وزارت خزانهداری در حال انجام اصلاحات جزئی در اینجا و آنجا برای بستن روزنهها یا گسترش تحریمها است، اما باور اینکه پس از 20 سال تحریمهای ایالات متحده و تجربه ایران در دور زدن آنها، اتفاق قاطعی رخ دهد، دشوار است.
به گزارش تسنیم، منابع آمریکایی اعلام کردند که دونالد ترامپ منتظر است ایران در نتیجه جنگ اقتصادی پرچم سفید را بالا ببرد، اما بهنظر میرسد تهران آماده است بیشتر منتظر بماند و از خواستههای او برای لغو هزینههای اعمالشده بر کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند یا سایر خواستههایی که ترامپ میخواهد برای پایان دادن به درگیری به آنها دست یابد، پیروی نخواهد کرد.