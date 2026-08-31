فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۰۸۴
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۷
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
اسرائیل، سگ‌ هار و دست‌آموز آمریکاست

آقای عراقچی! تفکیک رژیم صهیونیستی از واشنگتن، خطا است

سرویس سیاسی-
توصیف وزیر امور خارجه از رفتاردوگانه نتانیاهو و تنزل دادن علت جنایات و جنگ‌افروزی‌های اخیر به «فریب‌کاری تل‌آویو و سوءاستفاده از آمریکا»، بازخوانی یک خطای تحلیلی و راهبردی در دستگاه دیپلماسی است. 
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز دوشنبه (9 شهریورماه) در مطلبی در حساب کاربری خود با اشاره به اظهارات و ادعاهای بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی درباره جنگ با ایران در دو زبان عبری و انگلیسی نوشت: «نتانیاهو وقتی به زبان عبری صحبت می‌کنند با افتخار می‌گوید که دولت آمریکا را فریب داده و آن را به نیابت از اسرائیل وارد جنگ با ایران کرده است.»
وی افزود: «او صراحتاً با خنده و استهزا می‌گوید که چگونه از طریق هزار ساعت حضور رسانه‌ای در شبکه‌های تلویزیونی آمریکا، بر افکار و سیاست آنها تأثیر گذاشته است. اما وقتی انگلیسی‌ صحبت می‌کند، او از توان رهبری رئیس‌جمهور آمریکا تمجید می‌کند.»
عراقچی در پایان این مطلب، نتانیاهو را با تعبیر «افعی» توصیف کرد.
درخصوص این موضعگیری وزیر محترم امور خارجه باید گفت که متهم کردن نتانیاهو به فریب دادن کاخ سفید و تطهیر ضمنی ساختار ایالات متحده به‌عنوان یک قربانیِ ساده‌لوح، آدرس غلط دادن به افکار عمومی و چشم بستن بر واقعیت‌های قطعی میدان است. هیچ تجاوز، بمباران و جنایتی از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی بدون چراغ سبز، پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و هدایت عملیاتی اتاق جنگ واشنگتن رخ نداده و نخواهد داد. دستگاه دیپلماسی باید بداند که سگ ‌هار منطقه، صرفاً دستوراتی را پیاده می‌کند که ارباب آمریکایی‌اش دیکته کرده است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

آن پنج نفر...!(یادداشت روز)

شعار«ناموسی نکنید» اسم رمز جدید تسلیم‌طلبان!

آقای پزشکیان! مراقب نفوذ جریان وحدت‌شکن در بدنه دولت باشید

عصبانیت شیطان!(گفت و شنود)

ادعاها درخصوص انتقال نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز خلاف واقع و ترفند آمریکایی‌ها برای کاهش قیمت انرژی است

اجتماع بزرگ «‌مهمانی امت احمد» با حضور پرشور مردم در سراسر کشور برگزار شد

شرط اول غلبه حق بر باطل اتحاد مسلمین مقابل کفر جهانی است

برنامه رسانه‌های اجاره‌ای ترامپ برای ایجاد آشوب

مؤمنان نیکوکار با بدکاران یکی نیستند(در پرتو وحی)

هدیه به خوانندگان