کیهان و خوانندگان
* امت اسلامی باید بسیار مراقب باشند که در نقشه دشمن بازی نکنند؛ امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری از «امت اسلامی آگاه و متحد» نگران است، زیرا میداند جامعهای که اشتراکات خود را شناخته باشد، کمتر فریب جنگ مذهبی، روایتهای تفرقهافکنانه و پروژههای تجزیه را میخورد. تجربه چند دهه اخیر نیز نشان داده که ایجاد اختلاف میان مسلمانان، از راهبردهای ثابت قدرتهای مداخلهگر بوده است. مبادا با افتادن در فتنه، با دشمنان اسلام همگام شویم!
یعقوبزاده
* از امروز هر کوشش عملی صادقانه در جهت تحقق فرمان رهبری عزیز مبنی بر تقویت انسجام اجتماعی و پرهیز از تضعیف آن، معیار و شاخص عینی ولایتپذیری است. و طبعاً رفتار کنشگران چه در دولت یا دیگر عرصههای تاثیرگذار با این ملاک سنجیده میشود.
گراوند
* ایران قوی از جمله واژهپردازیهای رهبر شهید انقلاب است که بارها نیز آن را تکرار کردهاند. ایران قوی، اجماعسازترین یا حداقل یکی از اجماعسازترین راهبردهایی است که رهبر شهید تعیین و تبیین فرمودهاند و در راه تحقق آن تا نیل به شهادت ایستادگی کردند. همچنین رهبر معظم انقلاب نیز به آن تاکید دارند و مسئولان نیز باید برای قویتر شدن ایران عزیز از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزند.
فیضی
* تا زمانی که آمریکا تمام خسارتهای جنگ تجاوزکارانه و تحمیلی را
بیکم وکاست نپردازد، دست از محاصره دریایی نکشد، اموال بلوکهشده ما را آزاد نکند، تحریم نفت و پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهههای مقاومت (فلسطین، لبنان و یمن) را متوقف نکند، تمام پایگاههای خود را از کشورهای منطقه تخلیه نکند و... تنگه هرمز باز نخواهد شد.
فتحآبادی
* رسانههای صهیونی گفتهاند که ایران به عربستان و امارات هشدار داده که نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا را از کشورهایشان خارج کنند، در غیر این صورت، نمایندگیهای آمریکا هدف حمله قرار خواهند گرفت.
رضایی
* در این یک سالی که گذشت هم مردم و هم قوای سهگانه در مسیر اتحاد مقدس گام برداشتند و بیشترین همراهی را برای عبور از جنگ سوم رمضان که از نگاه صاحبنظران نظامی هنوز به پایان نرسیده، داشتند و کارنامه درخشانی از خود برجای گذاشتند.
اصلاندوزی
* مسئولان محترم قوا ! تجربه نشان داده است که هرگونه «امید به حسن نیت دشمن»، مستقیماً با توصیه امام شهید و رهبری حاضر انقلاب امام سید مجتبی خامنهای حفظهالله در تضاد است. دولت باید یاد بگیرد که هر گونه مذاکره فقط برای برونرفت از بحران و دفع شر دشمن و ابزاری برای «تقویت خودکفایی» میتواند باشد، نه مسیری برای «وابستگی و امید به دشمن».
برنجی
* جنگ اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، از همان روزهای نخست انقلاب اسلامی مردم ایران در سال ۵۷ آغاز شده و هر روز سختتر از پیش دنبال شده است. با این حال، اقتصاد ایران نهتنها از حیث زیرساختها همواره رو به توسعه بوده و شاخصهای اقتصادی تا دهه ۹۰ روند صعودی داشته، بلکه در سالهای اخیر نیز با وجود سنگینترین فشارها، توانسته تابآوری چشمگیری از خود نشان دهد.
میهنپرست
* امارات با هزینههای تبلیغاتی گسترده، تصویری از یک کشور مدرن و صلحطلب را از خود به نمایش میگذارد. اما واقعیت میدانی نشان میدهد که این کشور با حمایت از شبهنظامیان و اعزام مزدور به سودان، آتش یک جنگ خانمانسوز و نسلکشی را در آفریقا شعلهور کرده است.
فکری
* مرکز مطالعات اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونی در تحلیل خود، از روند روبهرشد هماهنگی میان حماس و حزبالله لبنان و شکلگیری نیروی رزمی ۲ هزار نفره مقاومت برای مقابله با اشغالگران ابراز نگرانی کرده است. بر اساس این گزارش، پس از نبرد «سیفالقدس» ۲۰۲۱ و با پیگیریهای شهید یحیی سنوار، طرح سازماندهی نیروی رزمی متشکل از ۲ هزار مجاهد حماس برای همکاری میدانی با یگان ویژه «رضوان» حزبالله تدوین شد و این ساختار پس از عملیات تاریخی «طوفانالاقصی» نیز با انجام دهها عملیات موشکی و رزمی علیه مواضع صهیونیستها در شمال فلسطین اشغالی نقشآفرینی کرده است.
محمودآبادی
* فرید زکریا، تحلیلگر سرشناس آمریکایی، در یادداشتی در روزنامه واشنگتنپست با اشاره به جنگ ایران، این جنگ را نمونهای از هدر دادن اعتبار یک ابرقدرت توصیف کرده و همچنین در قضیه توافق دفاعی مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، عامل مهم نزدیک شدن این کشورها را کاهش اعتماد به ترامپ و وعدههای او دانسته است.
عابدینی
* مسئله اصلی در هرمز، باز یا بسته بودن آن نیست، بلکه این است که چه کسی قواعد عبور را تعیین میکند. ایران با توان نظامی خود واقعیتی جدید ایجاد کرده و کشتیها برای عبور باید خواستههای تهران را رعایت کنند. خیال دشمن را راحت بکنم. حتی اگر درگیریها متوقف شود، وضعیت تنگه هرمز هرگز به پیش از جنگ بازنخواهد گشت.
شکوریان
* مصاحبه عزتمندانه سردار محسن رضایی، بار دیگر عطر شجاعت دلاورمردان دوران دفاع مقدس مانند حسین خرازی، حسن باقری، قاسم سلیمانی، صیاد شیرازی، احمد کاظمی، همت و باکری و بابایی و فکوری را در فضای کشور پراکنده کرد.
خسروانی
* برای آنهایی که میگویند اگر بیخیال هستهای و غنیسازی میشدیم جنگ نمیشد، باید متأسف بود. مسئله هستهای بهانه جنگ و فشار و تحریمهای اقتصادی است نه موضوع اختلاف ایران و آمریکا. آمریکاییها با ملت ایران، با پیشرفت و حرکت ایران و ایران قوی مشکل دارند. آنها به دنبال تسلیم شدن ایران هستند. غنیسازی، بهانه جنگ و فشار و تحریمهای اقتصادی است و اگر این بهانه نبود بهانه دیگری مثل حقوق بشر و... را علم میکردند.
قیصری
* از روزنامه کیهان درخواست میشود با دعوت از سردار رحیمی که در روز دوشنبه 2 شهریور در شبکه خبر از سرقت نفت و... سخن گفت، مصاحبهای انجام دهد تا حقایق بیشتری از جریانهای اختاپوس برملا نمایند.
شکیبا
* با وجود کمبود منابع ارزی کشور، چطور بانک مرکزی و وزارتخانههایی که تسهیلگر دادن ارز به برخی افراد سودجو هستند برای بازپس گرفتن آن ارادهای ندارند؟! امروز به صراحت گفته میشود بیش از 95 میلیارد دلار ارز این کشور در اختیار تعداد اندکی «تراستی» است که با زورگویی! از بازپس دادن پول این ملت سرباز میزنند! دستگاه قضا باید عوامل مربوطه برخورد قهرآمیزی نماید.
بابازاده
* امروز هر چند تمام تلاش دولت این بوده که مایحتاج مردم با مشکل مواجه نشود و انصافا در تأمین کالاهای اساسی اقداماتی نیز صورت گرفته است، اما بخش زیادی از جامعه در تأمین غذای روزمره خود دچار مشکل هستند که دولت محترم باید برای این قشر تدبیری بیندیشد.
سارانی
* خانوارهای اروپایی در بازه اسفند تا خرداد گذشته به خاطر جنگ آمریکا علیه ایران، ۱۸,۹ میلیارد یورو هزینه اضافی بابت برق، گاز و سوخت خودرو متحمل شدند! حماقت ترامپ همه را درگیر کرده است.
قوامی
* اگر کمی هوشمندانهتر بنزین مصرف کنیم، فردای کشورمان کمتر به واردات بنزین نیاز خواهد داشت و فشار هزینههای آن هم کمتر میشود. لازم نیست کار بزرگی انجام بدهیم؛ گاهی یک سفر کمتر با خودرو، استفاده بیشتر از حملونقل عمومی و خاموش کردن خودرو در توقفهای طولانی، یعنی جلوگیری از مصرف چند لیتر بنزین و... چند لیتر برای یک نفر شاید کم باشد؛ اما وقتی میلیونها نفر همین کار کوچک را انجام دهند، میشود میلیونها لیتر صرفهجویی!
سجادی
* چندی قبل شاهد راهاندازی نخستین نیروگاه زمینگرمایی خاورمیانه در دامنههای سبلان کشورمان بودیم که جای خوشحالی دارد. این نیروگاه، بدون مصرف هیچ سوختی، با تأمین بخار از دل زمین برق تولید میکند و ۹۵ درصد ایام سال بدون وقفه در مدار است. باید عرض بکنم چنین چیزی در ایران و منطقه خاورمیانه نداشتیم.
گرامیپور
* مسئولان سازمان بهینهسازی و دیگر متولیان امر، به جای افزایش قیمت بنزین و فشار بر مصرفکننده، استانداردهای تولید خودرو را ارتقا دهند تا خودرو کممصرف تولید و ناترازی بنزین رفع شود.
آقامیری
* درسته که بخشی از گرانیها مربوط به جنگ است. اما درست هم نیست که همه چیز را به جنگ ربط بدهیم. گرانی بعضی کالاها هیچ ربطی به جنگ و افزایش قیمت دلار ندارد.
برقعی