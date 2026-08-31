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کد خبر: ۳۳۷۰۷۷
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۳
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«افسانه سپهر» با یادی از شهدای میناب روی پرده سینماهای روسیه رفت


پویانمایی ایرانی «افسانه سپهر» به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو و با گرامیداشت یاد کودکان شهید میناب، در ۸۹ سینمای روسیه به نمایش درآمد.
در آیین نمایش این اثر که با حضور کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، عبدالرضا راشد، رایزن فرهنگی ایران و جمعی از فعالان سینما برگزار شد، یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب گرامی داشته شد. جلالی با اشاره به شهادت کودکان ایرانی در جریان تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، از شهدای کودک میناب یاد کرد.
«افسانه سپهر» به تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی و کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی ساخته شده و روایتی ماجراجویانه و فانتزی برای مخاطبان کودک و نوجوان است. ویاچسلاو سِنگایِوسکی، مدیرعامل شرکت روسی «کیانوش ایمپکس» نیز از آغاز اکران این پویانمایی در ۸۹ سینمای روسیه خبر داد و اعلام کرد نمایش آن در مرحله بعد در سراسر این کشور گسترش خواهد یافت.

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