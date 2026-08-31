فعالان رسانهای در لبیک به رهنمودهای رهبر انقلاب بیانیه دادند
فعالان رسانه و فضای مجازی کشور در بیانیهای ضمن اعلام لبیک به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر تقویت انسجام ملی، روایت پیشرفتهای کشور و مقابله با یأسآفرینی رسانهای تأکید کردند.
در این بیانیه که به مناسبت هفته دولت منتشر شده، فعالان رسانهای با گرامیداشت یاد شهدای دولت، از جمله شهیدان رئیسی، رجایی و باهنر رهنمودهای رهبر انقلاب را «نقشهراهی» برای فعالیت رسانهای در شرایط جنگ ترکیبی دانسته و بر ایفای نقش رسانهها در «جهاد تبیین» و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کردهاند.
امضاکنندگان همچنین با تأکید بر ضرورت نقد منصفانه و کارشناسی، میان نقد سازنده و «سیاهنمایی و ضعیفنمایی ایران» مرزبندی کرده و خواستار توجه رسانهها به پیشرفتهای کشور، اقتصاد مقاومتی، تولید داخلی، مسائل معیشتی، فرهنگ، تعلیموتربیت و خانواده شدهاند. آنان در پایان بر بهکارگیری ظرفیت رسانه برای تقویت خودباوری و اقتدار کشور با محوریت شعار «ایران هرچه قویتر» تأکید کردند.