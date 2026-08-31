

رئیس قوه قضائیه گفت: دشمن از طریق مزدورانش در داخل در سودای راه‌اندازی آشوب به سر می‌برد؛ در صورت وقوع چنین خطایی پاسخ محکمی به او و مزدورانش می‌دهیم.

به گزارش قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست شورای‌ عالی قوه قضائیه اظهار داشت: علی‌رغم همه توطئه‌های دشمنان و دروغ‌پردازی‌ها و شایعه‌پراکنی‌های آنان، آحاد ملت و مسئولان دلسوز نظام، در برابر دشمن، متحد و یکصدا هستند؛ ما هرگز در مقابل آمریکا کوتاه نخواهیم آمد و تا آخر ایستاده‌ایم؛ این موضع مشترک و یکدلانه‌ همه مردم و مسئولان است؛ دشمن محاسبات اشتباه نکند و در خیال خام شکل‌گیری تفرقه در کشور نباشد.

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پاسخ کوبنده سپاه و ارتش به متجاوزان آمریکایی که به جزیره لارک حمله کرده بودند، گفت: پس از شرارت و تجاوز آمریکایی‌های کودک‌کش، نیرو‌های مسلح ایران اسلامی، بلافاصله پاسخ کوبنده‌ای دادند و سپاه و ارتش مقتدر محل استقرار ادوات و جنگنده‌های دشمن در چند پایگاه آمریکایی در منطقه را درهم کوبید. دشمنان بدانند که ایران اسلامی اکنون از هر زمان دیگری، آمادگی بیشتری برای رویارویی با متجاوزین دارد.

وی با هشدار به دشمن و اذناب او که در سودای تدارک اقدامات ضدامنیتی هستند، به آمادگی بالای بخش‌های متولی تحکیم امنیت کشور اشاره کرد و بیان داشت: دشمن از طریق مزدورانش در داخل در سودای مخدوش کردن امنیت مردم ما و راه‌اندازی آشوب، به سر می‌برد؛ در صورت وقوع چنین خبط و خطایی از ناحیه دشمن، پاسخ محکمی به او و مزدورانش می‌دهیم؛ دشمنان و مزدوران و اذناب آنها بدانند که نیرو‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی ما در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و قوه قضائیه نیز در حوزه محاکمه و مجازات عناصری که بخواهند امنیت مردم و کشور را مخدوش کنند، قاطعانه‌تر از هر زمان دیگری عمل خواهد کرد. تحکیم امنیت و مقابله قاطع با عناصر ضدامنیتی، جزء آن دست از مقولاتی است که آحاد مردم و مسئولان ما، در باب آن، اتفاق‌نظر دارند. رئیس قوه قضائیه ضمن تاکید بر خون‌خواهی و انتقام از دشمن زبون، بیان داشت: دشمن ما عهدشکن و جنایتکار است؛ دشمن هر روز در لبنان جنایت می‌کند و روزی نیست که مردم جنوب لبنان و رزمندگان سلحشور حزب‌الله، به شهادت نرسند. ایضاً دشمن در غزه و کرانه باختری نیز بر حجم جنایات و کودک‌کشی‌های خود افزوده است. دشمن، در ایران اسلامی نیز جنایت کرد و پاسخ آن را گرفت و بیشتر از این هم، پاسخ دریافت خواهد کرد. این دشمن مطمئن باشد که فرزندان ایران اسلامی، انتقام خون‌های به‌ناحق ریخته شده در ایران و سایر بلاد مقاومت را از او خواهد ستاند و ما عَلَم خون‌خواهی را هرگز زمین نمی‌گذاریم.

دستور به مقامات قضائی برای معاضدت زندانیان مالی

محسنی‌اژه‌ای در ادامه، دستورات و توصیه‌هایی را خطاب به مقامات قضائی و همچنین مشخصاً مقامات تازه منصوب شده، ایراد کرد و گفت: ضروری است به طور ویژه، موضوع آن دسته از زندانیانی که به سبب مسائل و دیون مالی، مدت‌های زیادی است که در زندان به سر می‌برند را رسیدگی و تعیین تکلیف کرد. ما پیش‌تر به صورت مجدانه بر روی این مقوله متمرکز شده بودیم و جمعیت قابل توجهی از زندانیان مُعسر و نیازمند که فقط به سبب دیون مالی و داشتن شاکی خصوصی، مدت‌های زیادی بود در زندان به سر می‌بردند را تعیین‌تکلیف کرده بودیم.

وی ادامه داد: تاکید دارم که مقامات قضائی ذی‌ربط به طور ویژه، یک‌بار دیگر، بررسی دقیق و جامع به عمل آورند تا مبادا زندانی‌ای وجود داشته باشد که صرفاً به سبب دیون مالی و داشتن شاکی خصوصی، چندین سال است که در زندان، روزگار می‌گذراند. امام شهید ما در این فقره، دستورات مصرحی داشتند و در یک مورد نیز پس از مطالعه گزارش واصله و تتبع در ابعاد مختلف آن، فرمودند که در این‌گونه مصادیق، از وجوهات نیز استفاده شود تا فرد در زندان نماند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ضروری است بار دیگر به طور ویژه و جامع، پرونده‌های موضوع ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی نیز مورد رسیدگی و بررسی قرار گیرند و آن دسته از محکومین به قصاص که به سبب ناتوانی صاحبان حق قصاص در پرداخت فاضل دیه یا به جهات دیگر، در زندان در وضعیت نامعین به سر می‌برند، تعیین تکلیف شوند.

دستور برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و اشتغال زندانیان

محسنی اژه‌ای در ادامه دستورات دیگری را نیز خطاب به رئیس سازمان زندان‌ها مطرح کرد و گفت: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اشتغال و درآمدزایی زندانیان و ایضاً اصلاح و بازاجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده‌های‌شان باید به صورت ویژه در دستور کار باشد.