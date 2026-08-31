مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت با اشاره به بی‌اعتنایی شرکای تجاری ایران به اعلام تحریم‌های جدید آمریکا گفت: تجارت با این کشورها همچنان در حال انجام است.

«عبدالامیر ربیهاوی» در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار داشت: توسعه تجارت با کشورهای همسایه و همچنین اقتصادهای بزرگ شرق می‌تواند فرصت مناسبی برای تقویت تجارت خارجی کشور باشد.

وی تاکید کرد: نباید بیش از اندازه تحت تاثیر اظهارنظرهای غیرکارشناسی مقامات آمریکایی قرار گرفت؛ چرا که بسیاری از کشورها به کالاهای ایرانی نیاز دارند و محصولات کشورمان از نظر کیفیت و قیمت از قابلیت رقابت در بازارهای هدف برخوردار هستند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تجارت یک رابطه دوسویه و برد- برد است. همان طور که ما به دنبال بازار برای کالاهای ایرانی هستیم، کشورهای طرف تجاری نیز برای تامین نیازهای خود به دنبال تامین‌کنندگان مناسب هستند و ایران می‌تواند بخشی از این نیازها را تامین کند. شرکای تجاری ایران به اعلام تحریم‌های جدید آمریکا بی‌اعتنا هستند و تجارت با این کشورها همچنان در حال انجام است.

مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی کشور گفت: قاره آفریقا با حدود ۵۰ کشور و جمعیتی نزدیک به یک و نیم میلیارد نفر، یکی از بازارهای مهم و کمتر مورد توجه برای توسعه صادرات کالا و خدمات ایرانی است و باید حضور فعال‌تری در این بازار داشته باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی قاره آفریقا اظهار کرد: حجم تجارت این قاره حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار است و همین ظرفیت نشان می‌دهد که آفریقا می‌تواند یک بازار مصرفی متنوع و قابل توجه برای شرکت‌ها و صادرکنندگان ایرانی باشد.

این کارشناس، افزود: نگاه ما تنها ایجاد بازارهای جدید نیست، بلکه باید به بازارهایی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، توجه بیشتری داشته باشیم. در این میان، کشورهای آفریقایی از ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات کالا، خدمات فنی و مهندسی و همچنین تامین برخی نیازهای کشور برخوردارند.

ربیهاوی ادامه داد: در کنار کشورهای آفریقایی، کشورهای آسیای میانه نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود و به ویژه استفاده از موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد، می‌توانند بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ایرانی باشند و باید از این فرصت‌ها به شکل جدی استفاده کنیم.