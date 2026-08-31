جزئیات ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج

طبق اعلام گمرک امکان ثبت سفارش یک دستگاه خودروی سواری

برای ایرانیان مقیم خارج از کشور در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

مشمولان می‌توانند تحت شرایط تعیین‌شده، خودروهای نو یا کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت را بدون انتقال ارز وارد کشور کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی گمرک، در ادامه اجرای آیین‌نامه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، امکان ثبت سفارش از طریق سامانه جامع تجارت برقرار شده است. مبنای این رویه، تصویب‌نامه هیئت وزیران در اجرای بند «ر» تبصره یکم قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و اصلاحات بعدی آن است؛ مصوبه‌ای که واردات یک دستگاه خودرو برای هر ایرانی واجد شرایط مقیم خارج را بدون انتقال ارز امکان‌پذیر کرده است. براساس شرایط اعلام‌شده، متقاضی باید دارای تابعیت ایرانی، حداقل ۱۸ سال سن و اقامت معتبر خارج از کشور مورد تأیید وزارت امور خارجه باشد. اقامت فرد نیز باید حداکثر تا ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده باشد. در این مرحله، هر متقاضی فقط مجاز به ثبت سفارش یک دستگاه خودرو است و خودرو می‌تواند نو یا کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت باشد.

با این‌ حال، ایرانیان مقیم خارج فعلاً تنها می‌توانند خودرویی را وارد کنند که تا تاریخ ۱۲ آذر ۱۴۰۴ مالک آن بوده‌اند. این شرط در دستورالعمل جاری ثبت سفارش نیز مورد تأکید قرار گرفته است. فهرست برندهای مجاز این رویه، طیف نسبتاً گسترده‌ای از خودروسازان آسیایی و اروپایی را در بر می‌گیرد. در مقابل، واردات خودروهای راست‌فرمان و برندهای آمریکایی از این مسیر ممنوع اعلام شده است. واردات خودرو در این رویه صرفاً به‌صورت بدون انتقال ارز انجام می‌شود. یعنی متقاضی نمی‌تواند برای خرید خودرو از منابع ارزی تخصیصی بانک مرکزی استفاده کند و باید مطابق ضوابط منشأ ارز، از منابع ارزی در اختیار خود بهره بگیرد. طبق ضوابط سامانه جامع تجارت، خودروهایی که بیش از ۹۹ کیلومتر کارکرد داشته باشند، در دسته خودروهای مستعمل قرار می‌گیرند و از دریافت شناسنامه گارانتی معاف هستند.

بااین‌حال، ثبت سفارش به معنای صدور مجوز قطعی برای ورود هر خودرو نیست. پرونده هر خودرو باید توسط دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شود و صدور مجوز فنی نیز یکی از مراحل لازم برای تکمیل ثبت سفارش است. به گزارش ایسنا، این پرسش مطرح است که اگر هدف سیاستگذار، ورود خودرو بدون اتکا به منابع ارزی کشور و افزایش عرضه است، چرا این امکان صرفا برای گروهی خاص از متقاضیان در نظر گرفته شده است؟

همچنین در حالی‌که شهرهای بزرگ کشور هم از آلودگی هوا رنج می‌برند و ناترازی بنزین هم وجود دارد، چرا برای خودروهای هیبریدی و مخصوصا برقی حقوق گمرگی 100 درصدی وضع شده است.