سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان: قهرمانی جهان حاصل تلاش 2ساله بود

سرمربی تیم والیبال زیر ۱۷ سال ایران با تأکید بر اینکه قهرمانی جهان حاصل بیش از دو سال تلاش شبانه‌روزی بود، گفت: هدف اصلی ما کشف استعداد و بازیکن‌سازی برای آینده والیبال کشور است.

آرش صادقیانی درباره قهرمانی تیم والیبال زیر ۱۷ سال در رقابت‌های جهانی گفت: خدا را شکر توانستیم بعد از دو سال تمرین و تلاش، به هدفی که در روز اول برای خودمان تعیین کرده بودیم، برسیم و قهرمان جهان شویم. این تیم بیش از دو سال کار خود را آغاز کرده است؛ از استعدادیابی و انتخاب بازیکنان گرفته تا برگزاری اردوهای مختلف، شرکت در مسابقات کاوا و کسب عنوان قهرمانی، حضور در مسابقات آسیایی و کسب عنوان نایب‌قهرمانی آسیا که مجوز حضور در مسابقات جهانی را برای ما به همراه داشت. پس از آن در مسابقات دانش‌آموزان جهان شرکت کردیم و همچنین در دو، سه تورنمنت داخلی حضور داشتیم که نوجوانان ما در سوپرلیگ و لیگ دسته دوم بزرگسالان کشور به صورت رفت و برگشت بازی کردند و در نهایت حاصل آن، قهرمانی جهان بود.

صادقیانی با تأکید بر اینکه این قهرمانی یک‌شبه به دست نیامده است، گفت: این قهرمانی حاصل زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی بیش از دو سال مجموعه تیم، کادر فنی و بازیکنان و حمایت‌های فدراسیون بوده است که خدا را شکر این اتفاق افتاد و توانستیم در شرایط سخت، مردم را خوشحال کنیم. وی درباره فرآیند انتخاب و استعدادیابی بازیکنان نیز گفت: ما دو سال و نیم گذشته کار استعدادیابی برای این رده سنی را آغاز کردیم. ۱۳ منطقه را به عنوان ۱۳ قطب مشخص کردیم و استان‌های همجوار و نزدیک را فراخوان دادیم. بازیکنان در تاریخ‌های مختلف آمدند و در زمانی که مشخص کرده بودیم، تست اولیه بازیکنان را انجام دادیم که حدود ۸۸ روز این موضوع طول کشید.