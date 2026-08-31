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کد خبر: ۳۳۷۰۶۲
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۳
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حضور رئیس‌جمهور و وزیر ورزش در افتتاحیه بازی‌های جهانی عشایر

احمد دنیامالی وزیر ورزش برای همراهی با رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر، عازم بیشکک پایتخت قرقیزستان شد.
احمد دنیامالی صبح دیروز (دوشنبه ۹ شهریورماه) به منظور حضور در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر و همراهی با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور عازم بیشکک شد. مراسم افتتاحیه این دوره از بازی‌های جهانی عشایر عصر دیروز در بیشکک برگزار شد و رئیس‌جمهور به همراه وزیر ورزش و جوانان در این مراسم حضور یافت. کاروان فرهنگی- ورزشی جمهوری اسلامی ایران در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر با ۱۳۰ ورزشکار در رقابت‌ها حضور دارد و نمایندگان کشورمان در رشته‌های مختلف با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها با نام «رهبر شهید» و شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» حضور یافته است. ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

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