احمد دنیامالی وزیر ورزش برای همراهی با رئیس‌جمهور در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر، عازم بیشکک پایتخت قرقیزستان شد.

احمد دنیامالی صبح دیروز (دوشنبه ۹ شهریورماه) به منظور حضور در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر و همراهی با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور عازم بیشکک شد. مراسم افتتاحیه این دوره از بازی‌های جهانی عشایر عصر دیروز در بیشکک برگزار شد و رئیس‌جمهور به همراه وزیر ورزش و جوانان در این مراسم حضور یافت. کاروان فرهنگی- ورزشی جمهوری اسلامی ایران در ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر با ۱۳۰ ورزشکار در رقابت‌ها حضور دارد و نمایندگان کشورمان در رشته‌های مختلف با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت. کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها با نام «رهبر شهید» و شعار «اتحاد، اقتدار و پیروزی» حضور یافته است. ششمین دوره بازی‌های جهانی عشایر با حضور ورزشکارانی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود.