کد خبر: ۳۳۷۰۶۰
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۳
ابراز امیدواری رئیس فدراسیون دوچرخهسواری به کسب مدال در ناگویا
رئیس فدراسیون دوچرخهسواری گفت: به کسب موفقیت توسط دو رکابزن اعزامی به بازیهای آسیایی 2026 امیدوار هستیم.
رسول اسدی درباره آخرین شرایط دو رکابزن اعزامی به بازیهای آسیایی 2026 ناگویا اظهار داشت: ماندانا دهقان و آرش میرباقری دو نماینده ایران در این بازیها هستند و شرایط خیلی خوبی دارند. دهقان هماکنون در چین به سر میبرد و موفقیتهای خوبی هم کسب کرده است. میرباقری هم در ترکیه رکاب میزند و عملکرد خوبی در آنجا داشته است. هر دو ورزشکار تا روز 15 شهریور به ایران بازمیگردند و تا زمان اعزام در کشورمان خواهند بود.
وی درباره پیشبینیاش از عملکرد این رکابزنان در ناگویا اظهار داشت: امیدواریم در بازیهای آسیایی به مدال برسیم. دهقان و میرباقری قرار است در 5 ماده مختلف رکاب بزنند که از این تعداد، در 4 ماده در صف کسب مدال هستند و شانس خوبی دارند.