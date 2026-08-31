

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری گفت: به کسب موفقیت توسط دو رکابزن اعزامی به بازی‌های آسیایی 2026 امیدوار هستیم.

رسول اسدی درباره آخرین شرایط دو رکابزن اعزامی به بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا اظهار داشت: ماندانا دهقان و آرش میرباقری دو نماینده ایران در این بازی‌ها هستند و شرایط خیلی خوبی دارند. دهقان هم‌اکنون در چین به سر می‌برد و موفقیت‌های خوبی هم کسب کرده است. میرباقری هم در ترکیه رکاب می‌زند و عملکرد خوبی در آنجا داشته است. هر دو ورزشکار تا روز 15 شهریور به ایران بازمی‌گردند و تا زمان اعزام در کشورمان خواهند بود.

وی درباره پیش‌بینی‌اش از عملکرد این رکابزنان در ناگویا اظهار داشت: امیدواریم در بازی‌های آسیایی به مدال برسیم. دهقان و میرباقری قرار است در 5 ماده مختلف رکاب بزنند که از این تعداد، در 4 ماده در صف کسب مدال هستند و شانس خوبی دارند.