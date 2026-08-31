کد خبر: ۳۳۷۰۵۹
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۳
ساعی و کیانی راهی چین شدند
تنها نماینده تکواندو بانوان ایران در رقابتهای گرندپری
کره جنوبی از چین راهی این کشور شد.
پس از پایان رقابتهای تکواندو بینالمللی آزاد زنان جهان در چین، اعضای تیم ملی کشورمان چین را به مقصد تهران ترک کردند. در این بین مهروز ساعی سرمربی تیم به همراه ناهید کیانی، تائویان شهر محل برگزاری را به قصد «موجو» در کره جنوبی ترک کردند. مرحله دوم رقابتهای گرندپری در سال ۲۰۲۶ طی روزهای ۱۴ تا ۱۶ شهریورماه در این شهر برگزار خواهد شد و کیانی تنها نماینده تیم بانوان ایران در این رقابتهاست. تیم کشورمان در بخش مردان شش نماینده دارد. ابوالفضل زندی، مهدی رزمیان، مهران برخورداری، امیرسینا بختیاری، آرین سلیمی و محمدحسین یزدانی با هدایت پیام خانلرخانی و مربیگری مسعود حجی زواره امروز سهشنبه راهی خواهند شد.