ممبینی مثلا رفت ولی دوباره پست گرفت!

هدایت ممبینی پس از کش‌وقوس‌های فراوان و انتقادات شدید از عملکردش، از دبیرکلی فدراسیون فوتبال کنار گذاشته شد؛ اما تنها ساعاتی بعد با حکم مهدی تاج به عنوان مشاور رئیس فدراسیون منصوب شد تا برکناری او، بیش از آنکه پایان ماجرا باشد، به یک جابه‌جایی مدیریتی تبدیل شود.

ماجرای کنار گذاشتن هدایت ممبینی از دبیرکلی فدراسیون فوتبال پس از هفته‌ها حاشیه و انتقاد از عملکرد او سرانجام به تصمیم مهدی تاج منجر شد. نقطه اوج این حواشی، ماجرای معرفی گل‌گهر به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ بود؛ تصمیمی که در حالی انجام شد که چادرملو در دیدار سه‌جانبه موفق شد هر دو رقیب خود را شکست دهد و سهمیه آسیایی را به دست آورد.

با این حال، معرفی زودهنگام گل‌گهر به کنفدراسیون فوتبال آسیا و اعتراض‌های چادرملو، فدراسیون فوتبال را وارد چالشی جدی کرد. در نهایت نیز AFC گل‌گهر را به عنوان نماینده ایران پذیرفت و تلاش‌های فدراسیون برای تغییر این تصمیم به نتیجه نرسید.

این اتفاق در کنار انتقادهای مختلف از عملکرد ممبینی و نارضایتی‌هایی که درباره نحوه تعامل او با اهالی فوتبال مطرح شده بود، جایگاه دبیرکل فدراسیون را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داد. سرانجام مهدی تاج تصمیم به برکناری ممبینی گرفت و حامد مؤمنی را به عنوان سرپرست دبیرکلی منصوب کرد.

اما نکته عجیب ماجرا، تصمیم بعدی رئیس فدراسیون بود. مهدی تاج، دبیرکل برکنارشده را به عنوان مشاور خود منصوب کرد؛ تصمیمی که این پرسش را ایجاد می‌کند که اگر عملکرد ممبینی به اندازه‌ای محل انتقاد بوده که از مهم‌ترین جایگاه اجرائی فدراسیون کنار گذاشته شده، چرا بلافاصله باید در جایگاهی دیگر و در کنار رئیس فدراسیون به فعالیت ادامه دهد؟

به نظر می‌رسد برکناری ممبینی بیش از آنکه به معنای پایان مسئولیت او باشد، صرفاً تغییر صندلی بوده است؛ اتفاقی که می‌تواند این انتقاد را به همراه داشته باشد که در فدراسیون فوتبال، گاهی برکناری مدیران نه به معنای پاسخگویی، بلکه تنها به معنای جابه‌جایی آنهاست.

پیروزی تیم جوانان ایران مقابل فلسطین

تیم فوتبال جوانان ایران در مرحله مقدماتی مسابقات قهرمانی زیر 20 سال آسیا از سد فلسطین گذشت.

تیم فوتبال جوانان ایران در اولین دیدار خود در مسابقات مقدماتی قهرمانی زیر 20 سال آسیا،‌ از ساعت 12:30 دیروز در کشور ویتنام به مصاف فلسطین رفت و با نتیجه 2 بر یک به برتری رسید. برای شاگردان قاسم حدادی‌فر در این دیدار، مهدی چشم‌به‌راه در دقیقه 51 و ابوالفضل زاده عطار در دقیقه 71 گلزنی کردند. تک گل فلسطین را هم یاسین ابوشاکر در دقیقه 1+90 به ثمر رساند.

تیم جوانان ایران در این مسابقات با کره شمالی، ویتنام و فلسطین هم‌گروه است. در پایان مرحله مقدماتی که در هشت گروه در جریان است، تیم‌های صدرنشین به همراه هفت تیم برتر دوم گروه‌ها جواز حضور در مرحله نهائی قهرمانی آسیا را کسب خواهند کرد.

تیم جوانان ایران در دیدار دوم خود روز پنجشنبه هفته جاری

(12 شهریورماه) به مصاف کره شمالی خواهد رفت و در دیدار سوم نیز یکشنبه هفته آینده (15 شهریوماه) رودرروی ویتنام قرار می‌گیرد.

محبی به رییکای کرواسی پیوست

وینگر تیم ملی فوتبال کشورمان با سران رییکا به توافق رسید.

محمد محبی وینگر تیم ملی فوتبال ایران پس از جدایی از تیم روستوف روسیه، راهی باشگاه رییکای کرواسی شد تا فوتبال خود را در لیگ این کشور ادامه دهد. محبی که طی سه فصل گذشته در روستوف روسیه حضور داشت، پس از پایان قراردادش تصمیم گرفت به دوران حضور خود در فوتبال این کشور پایان بدهد و پیشنهادهای خود را بررسی کند. این بازیکن ملی‌پوش در نهایت با مدیران باشگاه رییکا به توافق رسید.

محبی در تست‌های پزشکی باشگاه نیز شرکت کرد و رییکا به‌زودی به‌صورت رسمی از خرید جدید خود رونمایی می‌کند.

موعود بنیادی‌فر داور شهرآورد ۱۰۷ شد

موعود بنیادی‌فر قضاوت دیدار پرسپولیس و استقلال را بر عهده گرفت.

موعود بنیادی‌فر به عنوان داور دیدار استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر انتخاب شد. شهرآورد ۱۰۷ روز چهارشنبه ۱۱ شهریور و از ساعت ۱۹:۳۰ آغاز خواهد شد. ورزشگاه نقش‌جهان نیز میزبان این مسابقه خواهد بود.