دومین شکست تیم ملی بسکتبال در پنجره چهارم انتخابی کار صعود به جام جهانی سختتر از قبل شد
سرویس ورزشی-
تیم ملی بسکتبال در حالی با شکست برابر فیلیپین به کار خود در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی پایان داد که به خاطر این شکست و البته نتایج سایر تیمها، در جایگاه سوم قرار گرفت.
تیم ملی بسکتبال آقایان ایران روز یکشنبه 8 شهریورماه در دومین دیدار خود در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی 2027 قطر، در ورزشگاه «مال آف ایژیا» شهر مانیل به مصاف فیلیپین رفت و با نتیجه 68 بر 56 مغلوب میزبان خود شد ملیپوشان ایران کوارتر نخست را با عملکردی برتر آغاز کردند و با نتیجه
18 بر 7 به پیروزی رسیدند، اما فیلیپین در کوارتر دوم با نتیجه 29 بر 16 به برتری رسید تا نیمه نخست با نتیجه 36 بر 34 به سود فیلیپین به پایان برسد. کوارتر سوم با نتیجه 13 بر 13 به پایان رسید و فیلیپین در کوارتر چهارم با نتیجه 19 بر 9 به پیروزی رسید تا در نهایت با نتیجه 68 بر 56 مقابل ایران به برتری دست پیدا کند. مبین شیخی با کسب 21 امتیاز، 5 پرتاب سهامتیازی موفق، 2 ریباند و کارایی 18، بهترین بازیکن ایران در این دیدار بود. تیم ملی بسکتبال ایران بلافاصله بعد از ترک فیلیپین راهی ژاپن خواهد شد تا برای حضور در مسابقات ناگویا آماده شود.
انتقاد سرمربی تیم ملی از ملیپوشان
مانولوپولوس سرمربی تیم ملی بسکتبال پس از شکست ۶۸ بر ۵۶ ایران مقابل فیلیپین گفت: ابتدا میخواهم به فیلیپین تبریک بگویم. آنها بهتر بازی کردند و لایق پیروزی بودند. این شکست بدی برای ما بود و ما باید قدرت لازم برای بازیابی خود را پیدا کنیم. با اینکه ما تنها ۵۶ امتیاز گرفتیم، اما مشکل اصلی ما در این بازی این بود که آنها در نیمه اول ۲۳ پرتاب آزاد اقدام کردند و ما تنها دو پرتاب آزاد داشتیم. در نهایت آمار آنها به ۲۷ پرتاب رسید و ما ۶ پرتاب آزاد داشتیم. این موضوع یعنی باید در دفاع عملکرد بهتری داشته باشیم. سرمربی تیم ملی ایران درباره عملکرد تیم در بخش هجومی نیز گفت: در حمله اعتراضی نسبت به شوتهای بدون دفاعی که اقدام کردیم ندارم، اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. ما شوتزنهای خوبی در اختیار داریم، اما تنها ۸ اقدام از ۳۱ اقدام سهامتیازی خود را وارد سبد کردیم. با این آمار در پرتابهای سهامتیازی و شوتهای بدون دفاع، نمیتوان در یک بازی به پیروزی رسید. مانولوپولوس در پاسخ به سؤالی درباره ادامه رقابتهای انتخابی جام جهانی در پنجرههای بعدی گفت: فکر میکنم تنها در یک بازی مقابل نیوزیلند عملکرد خوبی داشتیم و اگر خوششانستر بودیم و برخی اشتباهات را انجام نمیدادیم، میتوانستیم برنده باشیم. وی گفت: امروز خوب بازی نکردیم. باید روش بازی خود را به روشی که پیش از آغاز این پنجره داشتیم تغییر دهیم و به همان روشی بازی کنیم که باعث شد در مرحله قبلی به پنج پیروزی برسیم. امروز مانند قبل بازی نکردیم. برای رقابت کردن باید مانند قبل باشیم.
کار صعود سختتر شد
پنجره چهارم انتخابی جام جهانی بسکتبال اولین پنجره از مرحله دوم این رقابتها به حساب میآمد. تیم ملی بسکتبال ایران در حالی وارد مرحله دوم و پنجره چهارم شد که مرحله نخست را با صدرنشینی در گروه C به پایان رسانده بود و بر همین اساس با توجه به لحاظ شدن نتایج این مرحله در مرحله دوم، جایگاه دوم جدول ردهبندی گروه E را به خود اختصاص داد. بعد از شکست برابر نیوزیلند در روز نخست پنجره چهارم، جایگاه تیم ملی بسکتبال در این گروه تغییر نکرد اما این جایگاه در پایان پنجره دستخوش تغییراتی شد.
بر این اساس در پایان پنجره چهارم، تیم استرالیا که هر دو دیدار خود در این پنجره را با برد تمام کرد جایگاهش در صدر جدول ردهبندی را تثبیت کرد. نیوزیلند هم که پیش از دو دیدار این پنجره در جایگاه چهارم قرار داشت به واسطه دو برد خود در این پنجره به رده دوم ارتقا یافت و جایگاه ایران را از آن خود کرد. تیم ملی بسکتبال ایران هم در جایگاه سوم ایستاد. این جایگاه با ۱۳ امتیاز به نام ایران ثبت شد. اردن هم امتیاز با ایران در رده چهارم قرار دارد.
مرحله دوم رقابتهای انتخابی جام جهانی بسکتبال پس از برگزاری دیدارهای پنجره پنجم و ششم به پایان میرسد و
بر اساس نتایج و عملکرد تیمها در این مرحله، تکلیف ۷ سهمیه جهانی میشود. دیدارهای پنجره پنجم و ششم آذر و اسفند برگزار میشود. برنامه دیدارهای تیم ملی بسکتبال ایران در این دو پنجره به این شرح است:
جمعه ۶ آذر (ایران........................................................................استرالیا)
دوشنبه ۹ آذر (ایران................................................................. فیلیپین)
پنجشنبه ۶ اسفند (ایران....................................................... نیوزیلند)
یکشنبه ۹ اسفند (ایران........................................................... استرالیا)
در پایان مرحله دوم انتخابی جام جهانی بسکتبال که با حضور ۱۲ تیم در دو گروه E و F پیگیری میشود، سه تیم برتر هر گروه به همراه تیم برتر چهارم راهی جام جهانی خواهند شد. در صورت قرار گرفتن قطر میزبان جام جهانی، در جمع چهار تیم برتر گروه F، هر دو تیم چهارم دو گروه نیز سهمیه حضور در جام جهانی را کسب خواهند کرد.