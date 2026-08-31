15 مفقودی در نتیجه سیل

وقوع سیل ناگهانی در بخش‌هایی از گرند کنیون صخره‌های بزرگ را به درون رودخانه کلرادو کشاند و حدود ۱۵ نفر در پارک ملی گرند کنیون مفقود شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سی‌بی‌اس، مقامات منطقه‌ای در ایالت آریزونا اعلام کردند: پس از وقوع سیل ناگهانی «قابل‌توجه» در بخش‌هایی از گرند کنیون که صخره‌های بزرگ، سازه‌های فلزی و سایر آوار‌ها را به درون رودخانه کلرادو کشاند، حدود ۱۵ نفر در پارک ملی گرند کنیون مفقود شده و ده‌ها نفر تخلیه شده‌اند.

سرویس پارک‌های ملی از هر کسی که از حضور کوهنوردان یا کوله‌گردانی که عصر شنبه، هنگام وقوع سیل ناگهانی، در دره «برایت انجل» و منطقه «فانتوم رنچ» بودند اطلاعی دارد، خواست که اطلاعات خود را در اختیار مقامات پارک قرار دهد. پرسنل پارک ملی گرند کنیون، در هماهنگی با اداره ایمنی عمومی آریزونا، به تلاش‌های خود برای تخلیه و واکنش به این حادثه ادامه می‌دهند و در حال شناسایی افرادی هستند که ممکن است در منطقه آسیب‌دیده حضور داشته‌اند.