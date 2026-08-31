قربانیان سیل به 903 نفر رسید

سازمان مدیریت بحران نپال از افزارش تعداد کشته‌های سیل اخیر در این کشور به ۹۰۳ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، سازمان مدیریت بحران نپال از افزایش تعداد کشته‌های سیل اخیر در این کشور به ۹۰۳ نفر خبر داد و اعلام کرد: دست‌کم ۹۳۳ کارگر نیروگاه‌های برق‌آبی نیز در تونل‌های ۶ پروژه گرفتار شده‌اند.

تارنمای روزنامه هندوستان‌تایمز اعلام کرد در پی سیل مرگباری که مرز نپال و تبت را درنوردید بیش از سه‌هزار نفر همچنان مفقود هستند.

به گفته وزارت امور خارجه نپال، ۸۸۶ نفر نجات یافته‌اند و تلاش‌های جست‌وجو و نجات همچنان ادامه دارد. این وزارتخانه اعلام کرد که ۴۰۰ تبعه خارجی در میان مفقودشدگان گزارش شده‌اند. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که ساکنان نپال با افزایش سطح آب در رودخانه بوتکوشی، هشدارهای سیل جدیدی را در تلفن‌های همراه خود دریافت کردند.