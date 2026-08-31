لات فضای مجازی در دام پلیس

پلیس اطلاعات تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با انتشار تصاویر قدرت‌نمایی با سلاح گرم در فضای مجازی، زمینه ایجاد رعب و نگرانی میان شهروندان را فراهم کرده بود.

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: پس از دریافت گزارش‌های مردمی درباره حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و انتشار تصاویر قدرت‌نمایی با سلاح شکاری در فضای مجازی، رسیدگی به موضوع در دستورکار مأموران عملیات پایگاه ششم پلیس اطلاعات تهران بزرگ قرار گرفت.

براساس این گزارش، بررسی‌های اولیه نشان داد فرد موردنظر با انتشار تصاویری از قدرت‌نمایی با سلاح گرم در فضای مجازی، اقدام به ایجاد فضای رعب و نگرانی کرده است؛ از این‌رو، مأموران پلیس اطلاعات با انجام اقدامات فنی و تخصصی، موضوع را به‌صورت ویژه در دستورکار قرار دادند.

مأموران پس از بررسی‌های پلیسی و اطمینان از صحت گزارش‌های دریافتی، موفق شدند مخفیگاه و محل‌های تردد متهم را شناسایی کنند.

در ادامه، مأموران پایگاه ششم پلیس اطلاعات تهران بزرگ با انجام یک عملیات غافلگیرانه، متهم را در محدوده خیابان نبرد شناسایی و دستگیر کردند. متهم پس از دستگیری به مقر انتظامی منتقل شد و تحقیقات از وی در دستورکار قرار گرفت.

متهم در جریان تحقیقات اولیه، انگیزه خود از انتشار تصاویر را «کری‌خوانی و خصومت شخصی با چند نفر» عنوان کرد.

بررسی سوابق این فرد نیز نشان داد که وی پیش از این دارای سوابق کیفری متعددی از جمله درگیری و ایجاد مزاحمت بوده است. مستندات و سوابق مربوط به وی نیز برای سیر مراحل قانونی و اتخاذ تصمیم قضایی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

پلیس اطلاعات تهران بزرگ با هشدار نسبت به انتشار تصاویر مربوط به قدرت‌نمایی با سلاح و ترویج خشونت در فضای مجازی اعلام کرد: هرگونه اقدام در این زمینه که موجب ایجاد رعب و نگرانی در جامعه شود، با واکنش قاطع و قانونی پلیس مواجه خواهد شد.پلیس تأکید کرد فضای مجازی محل مناسبی برای قدرت‌نمایی، تهدید و نمایش سلاح نیست و با افرادی که با چنین اقداماتی امنیت روانی شهروندان را هدف قرار دهند، برابر قانون برخورد خواهد شد.