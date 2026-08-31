فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۷۰۴۹
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

کسب مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات سوئیس توسط بانوی پزشک ایرانی

دکتر «آذین علیزاده اصل»، متخصص قلب و عروق و استاد انستیتو قلب و عروق شهید رجایی، موفق به کسب مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات سوئیس شد.
به گزارش وبدا، اختراع نوآورانه بنیان‌گذار کاردیوانکولوژی ایران در زمینه «شفاف‌سازی تصویر اکوکاردیوگرافی از طریق مری» یافته علمى بسیار مهم بین‌المللى به‌شمار مى‌رود.
این جایزه معتبر بین‌المللی به پاس ابداع روش نوآورانه وی در زمینه «شفاف‌سازی تصاویر اکوکاردیوگرافی از طریق مری» (Transesophageal Echocardiography) به این پزشک ایرانی تعلق گرفت؛ دستاوردی که تحولی مهم در افزایش دقت تشخیص بیماری‌های قلبی و ارتقای سطح درمان بیماران محسوب می‌شود.
«علیزاده اصل» که بنیان‌گذار رشته فوق‌تخصصی و فلوشیپی کاردیوآنکولوژی در ایران و رئیس انجمن کاردیوآنکولوژی کشور است، پیش از این نیز با ثبت اختراعاتی نظیر «هولتر اکوکاردیوگرافی» و معرفی نوآوری‌هایی در زمینه مدیریت سمیت قلبی و ثبت 
LV Dyssynchrony به عنوان اولین نشانه کاردیوتوکسیسیتى توانمندی و نبوغ علمی خود را در مجامع بین‌المللی به اثبات رسانده بود. این استاد تمام، با نگارش حدود ۴۵۰ مقاله علمی و ۳۰ جلد کتاب تخصصی، از چهره‌های شاخص پژوهشی کشور به‌شمار می‌رود که تألیف کتاب مرجع 
«Practical Cardiology» توسط او، منجر به دریافت جایزه بین‌المللی «دودی» (Doody) شده است. دکتر علیزاده اصل، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران و بنیاد ملی نخبگان است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

آن پنج نفر...!(یادداشت روز)

شعار«ناموسی نکنید» اسم رمز جدید تسلیم‌طلبان!

آقای پزشکیان! مراقب نفوذ جریان وحدت‌شکن در بدنه دولت باشید

عصبانیت شیطان!(گفت و شنود)

ادعاها درخصوص انتقال نفت از مسیر جنوبی تنگه هرمز خلاف واقع و ترفند آمریکایی‌ها برای کاهش قیمت انرژی است

اجتماع بزرگ «‌مهمانی امت احمد» با حضور پرشور مردم در سراسر کشور برگزار شد

شرط اول غلبه حق بر باطل اتحاد مسلمین مقابل کفر جهانی است

برنامه رسانه‌های اجاره‌ای ترامپ برای ایجاد آشوب

مؤمنان نیکوکار با بدکاران یکی نیستند(در پرتو وحی)

هدیه به خوانندگان