کسب مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات سوئیس توسط بانوی پزشک ایرانی

دکتر «آذین علیزاده اصل»، متخصص قلب و عروق و استاد انستیتو قلب و عروق شهید رجایی، موفق به کسب مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات سوئیس شد.

به گزارش وبدا، اختراع نوآورانه بنیان‌گذار کاردیوانکولوژی ایران در زمینه «شفاف‌سازی تصویر اکوکاردیوگرافی از طریق مری» یافته علمى بسیار مهم بین‌المللى به‌شمار مى‌رود.

این جایزه معتبر بین‌المللی به پاس ابداع روش نوآورانه وی در زمینه «شفاف‌سازی تصاویر اکوکاردیوگرافی از طریق مری» (Transesophageal Echocardiography) به این پزشک ایرانی تعلق گرفت؛ دستاوردی که تحولی مهم در افزایش دقت تشخیص بیماری‌های قلبی و ارتقای سطح درمان بیماران محسوب می‌شود.

«علیزاده اصل» که بنیان‌گذار رشته فوق‌تخصصی و فلوشیپی کاردیوآنکولوژی در ایران و رئیس انجمن کاردیوآنکولوژی کشور است، پیش از این نیز با ثبت اختراعاتی نظیر «هولتر اکوکاردیوگرافی» و معرفی نوآوری‌هایی در زمینه مدیریت سمیت قلبی و ثبت

LV Dyssynchrony به عنوان اولین نشانه کاردیوتوکسیسیتى توانمندی و نبوغ علمی خود را در مجامع بین‌المللی به اثبات رسانده بود. این استاد تمام، با نگارش حدود ۴۵۰ مقاله علمی و ۳۰ جلد کتاب تخصصی، از چهره‌های شاخص پژوهشی کشور به‌شمار می‌رود که تألیف کتاب مرجع

«Practical Cardiology» توسط او، منجر به دریافت جایزه بین‌المللی «دودی» (Doody) شده است. دکتر علیزاده اصل، عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران و بنیاد ملی نخبگان است.