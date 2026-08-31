



وزارت علوم، طی بخشنامه‌ای به دانشگاه‌ها، با تمدید مهلت دفاع از پایان‌نامه و رساله دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری تا حداکثر ۳۰ مهرماه سال‌جاری موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشنامه وزارت علوم که از سوی ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم به دانشگاه‌ها ابلاغ شده آمده است: «با توجه به شرایط به‌وجودآمده در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ و چالش‌های ایجادشده برای تعدادی از دانشجویان در دفاع بموقع از پایان‌نامه/رساله، به دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی اجازه داده می‌شود نسبت به تمدید مهلت دفاع از پایان‌نامه/رساله دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری (حداکثر تا ۳۰ مهرماه سال‌جاری) مساعدت لازم را به عمل آورند. رعایت ضوابط مرتبط با نظام وظیفه دانشجویان آقا برعهده دانشگاه/مؤسسه می‌باشد. لازم به ذکر است که ثبت‌نام در دوره تحصیلی دکترای تخصصی (برای شروع تحصیل در نیم‌سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶) برای دانشجویانی که تا ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۵ از دوره کارشناسی ارشد دانش‌آموخته می‌شوند، بلامانع است.»