برگزاری آیین آغازین همایش ملی شاهنامه در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- خبرنگار کیهان:

آیین آغاز به کار همایش ملی شاهنامه در چهارمحال و بختیاری با حضور سید حمید پورمحمدی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، شاه‌منصور شاه میرزا خواجه‌اف مدیر فرهنگی میز تاجیکستان در سازمان اکو، و محمدجعفر یاحقی نویسنده، پژوهشگر و استاد زبان و ادبیات فارسی به میزبانی لردگان برگزار شد.

این همایش که روزهای پنجم و ششم شهریور با اجرای ۲۵ شاهنامه‌خوان و نقال منتخب کشوری در لردگان در حال برگزاری است پس از سیزده دوره برپایی جشنواره منطقه‌ای، این بار به شکل همایش ملی برنامه‌ریزی شده است.

ایوب دهقانکار‌ مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ، دکتر حمید ضیایی مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر اردشیر صالح‌پور عضو هیئت مدیره خانه شاهنامه و جمعی از مسئولان ارشد استانی و نماینده مردم لردگان، خان‌میرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین حضور

داشتند.