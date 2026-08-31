برگزاری آیین آغازین همایش ملی شاهنامه در چهارمحال و بختیاری
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
آیین آغاز به کار همایش ملی شاهنامه در چهارمحال و بختیاری با حضور سید حمید پورمحمدی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، شاهمنصور شاه میرزا خواجهاف مدیر فرهنگی میز تاجیکستان در سازمان اکو، و محمدجعفر یاحقی نویسنده، پژوهشگر و استاد زبان و ادبیات فارسی به میزبانی لردگان برگزار شد.
این همایش که روزهای پنجم و ششم شهریور با اجرای ۲۵ شاهنامهخوان و نقال منتخب کشوری در لردگان در حال برگزاری است پس از سیزده دوره برپایی جشنواره منطقهای، این بار به شکل همایش ملی برنامهریزی شده است.
ایوب دهقانکار مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ، دکتر حمید ضیایی مشاور عالی رئیس سازمان برنامه و بودجه، دکتر اردشیر صالحپور عضو هیئت مدیره خانه شاهنامه و جمعی از مسئولان ارشد استانی و نماینده مردم لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی نیز در این آیین حضور
داشتند.