شيراز- خبرنگار كيهان:

استاندار فارس، توسعه استان را مرهون امنیت پایدار و وحدت عملی شیعه و سنی دانست و از جایگاه نخست استان فارس در کشور در اعتبارات پروژه‌های عمرانی با ۹۰ هزار میلیارد تومان خبر داد.

حسینعلی امیری، استاندار فارس در جمع نمازگزاران جمعه شیراز، ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقلاب به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را فرصتی برای ارائه گزارش خدمات به مردم دانست که امسال با هفته وحدت و ایام ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام صادق‌(ع) تقارن یافته است.

وی با اشاره به این‌که در استان فارس برادران و خواهران شیعه و سنی در کمال همدلی و انسجام در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، وحدت را راهبرد اصلی برای تعالی و پیشرفت معرفی کرد.

استاندار فارس با مرور سیر تاریخی تلاش‌های علما و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی برای زدودن اختلافات مذهبی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان، فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت اهانت به مقدسات اهل سنت و همسر پیامبر گرامی اسلام را عامل بازدارنده‌ای در برابر فتنه‌ها و مایه عزت جهان اسلام

برشمرد.

وی با اشاره به نقش مجمع جهانی اهل‌بیت و دانشگاه تقریب مذاهب، این وحدت عملی را زمینه‎‌ساز امنیت پایدار و پیشرفت‌های اقتصادی دانست و افزود: دشمنان همواره به دنبال تفرقه برای چپاول منابع مسلمانان هستند، اما این راهبرد با درایت و هوشیاری ملت نقش بر آب شده است.

امیری با اشاره به دستاوردهای هفته دولت پرداخت و با اشاره به شرایط خاص کشور و تلاش‌های بی‌وقفه در دستگاه‌های اجرائی، گزارش داد که با وجود تمامی محدودیت‌ها، استان فارس با اعتباری افزون بر ۹۰ هزار میلیارد تومان در پروژ‌ه‌های عمرانیِ شش‌ماهه نخست امسال در رتبه نخست کشور قرار دارد.

امیری پروژه‌ها حوزه‌های گوناگونی هم‌چون آب‌رسانی، راه‌های روستایی و عشایری، فضاهای فرهنگی، بهداشت و درمان، مسکن، امور برق و طرح‌های تولیدی کشاورزی و صنعتی را برشمرد که نشان‌دهنده نگاه متوازن و عدالت‌محور مدیریت استان به تمامی جغرافیای فارس به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار و روستاهاست.

استاندار فارس با تأکید بر این‌که ۶۰ درصد از این حجم سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام گرفته، این موضوع را نشانه راهبرد حکمرانی مشارکتی در استان دانست.

وی از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی استان و همچنین همراهی سازنده دستگاه قضائی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های نماینده ولی‌فقیه در استان، قدردانی کرد و این انسجام را ضامن پیشرفت‌های آتی استان برشمرد.