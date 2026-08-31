نوجوانان در برابر پیشنهاد مصرف مواد «مهارت نه گفتن» را تمرین کنند

کارشناس حوزه اعتیاد با تأکید بر ضرورت آموزش مهارت‌های مقاومت اجتماعی به نوجوانان گفت: مهارت «نه گفتن»، رفتار جرأت‌مندانه، انتخاب آگاهانه دوستان و توانایی ترک موقعیت‌های پرخطر، از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که می‌تواند نوجوانان را در برابر پیشنهاد مصرف مواد و فشار همسالان مقاوم کند.

به گزارش ستاد مبارزه با موادمخدر، مجید قربانی با بیان اینکه با ورود کودکان به دوره نوجوانی، دامنه عوامل مؤثر بر رفتار آنها گسترده‌تر می‌شود، اظهار داشت: نوجوان علاوه بر خانواده، با محیط مدرسه و گروه دوستان نیز ارتباط بیشتری پیدا می‌کند و به همین دلیل، آموزش مهارت‌های مقاومت اجتماعی در این دوره اهمیت ویژه‌ای دارد.

قربانی افزود: در برنامه‌های مقاومت اجتماعی، به نوجوان آموزش داده می‌شود که چگونه در محیط‌های پرخطر از خود مراقبت کند و در برابر پیشنهادهایی که می‌تواند سلامت او را تهدید کند، تصمیم درست بگیرد.

«صفحه خش‌دار»؛ تکنیکی ساده برای «نه گفتن»

وی ادامه داد: یکی از مهارت‌های شناخته‌شده مقاومت اجتماعی را «نه گفتن» دانست و گفت: نوجوان باید یاد بگیرد در برابر یک موقعیت پرخطر، قاطعانه نه بگوید و تصمیم خود را تکرار کند.

وی با اشاره به تکنیک «صفحه خش‌دار» توضیح داد: نوجوان برای رد کردن پیشنهاد مصرف مواد، نیازی به ارائه دلیل و توجیه ندارد؛ چراکه ممکن است طرف مقابل برای هر دلیل، پاسخ و توجیه دیگری

ارائه کند.

این روانشناس حوزه اعتیاد بیان داشت: کافی است نوجوان بگوید «نه، نمی‌خواهم»، «دوست ندارم» یا «اهلش نیستم» و همین پاسخ را تکرار کند. قاطعیت در تکرار تصمیم درست، می‌تواند فشار طرف مقابل را کاهش دهد.

قربانی با اشاره به اینکه ممکن است برخی نوجوانان توانایی کلامی کافی برای مقاومت در برابر فشار همسالان نداشته باشند، گفت: اگر نوجوان متوجه شود در یک موقعیت پرخطر قرار گرفته است، باید تحت هر شرایطی آن موقعیت را ترک کند؛ حتی اگر برای خروج از آن نیاز به یک بهانه داشته باشد.

وی انتخاب دوستان را یکی دیگر از مهارت‌های مهم پیشگیرانه دانست و افزود: نوجوان باید بتواند دوستانی را که ممکن است او را در معرض موقعیت‌های پرخطر قرار دهند، تشخیص دهد و در انتخاب گروه دوستان خود دقت کند.

قاطعیت؛ نه پرخاشگری و نه انفعال

این کارشناس حوزه اعتیاد، رفتار جرأت‌مندانه را یکی دیگر از مهارت‌های ضروری برای نوجوانان عنوان کرد و گفت: رفتار جرأت‌مندانه نه پرخاشگری است و نه رفتار منفعلانه؛ بلکه نوعی قاطعیت است که به فرد کمک می‌کند روی تصمیم درست خود بایستد و از خودش مراقبت کند.

قربانی تاب‌آوری را نیز از مهارت‌هایی دانست که باید از کودکی آموزش داده شود و اظهار داشت: تاب‌آوری به فرد کمک می‌کند در برابر فشارها و مشکلات مقاومت کند؛ مانند درختی که زیر فشار برف خم می‌شود اما نمی‌شکند.

وی تأکید کرد: آموزش این مهارت‌ها باید متناسب با سن و شرایط کودک و نوجوان باشد و نباید با ارائه اطلاعات بیش از اندازه درباره مواد مخدر، زمینه کنجکاوی یا نگرانی بی‌مورد در کودکان ایجاد شود.