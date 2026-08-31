پیامبر گرامی(ص) فرمود: در شب معراج جمعی را در آتش یافتم که لب‌های آنها را به مقراض‌ها (قیچی‌ها) می‌بریدند. از جبرئیل سوءعملشان را پرسیدم. گفت: «هولاء خطباء من اهل النار(الدنیا) کانوا یامرون الناس بالبر و ینسون انفسهم» جبرئیل گفت: این افراد سخنرانان و خطبای دنیاطلبی هستند که مردم را به نیکی امر می‌کردند، اما خودشان را فراموش می‌کردند! (1)

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1- مجمع‌البیان، طبرسی، ج 1، ص 98