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کد خبر: ۳۳۷۰۲۶
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
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جزای سخنران‌هایی که مردم را به نیکی دعوت می‌کنند ولی خودشان را فراموش می‌کنند!(حکایت خوبان)

پیامبر گرامی(ص) فرمود: در شب معراج جمعی را در آتش یافتم که لب‌های آنها را به مقراض‌ها (قیچی‌ها) می‌بریدند. از جبرئیل سوءعملشان را پرسیدم. گفت: «هولاء خطباء من اهل النار(الدنیا) کانوا یامرون الناس بالبر و ینسون انفسهم» جبرئیل گفت: این افراد سخنرانان و خطبای دنیاطلبی هستند که مردم را به نیکی امر می‌کردند، اما خودشان را فراموش می‌کردند! (1)
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1- مجمع‌البیان، طبرسی، ج 1، ص 98

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