سرویس خارجی ـ

حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف فلسطین بی‌وقفه ادامه دارد، به‌گونه‌ای که هم‌زمان با بمباران هوایی ساختمان‌های مسکونی در غزه، نیروهای زمینی این رژیم با بولدوزرهای نظامی، خانه‌ها و تأسیسات کشاورزی را در کرانه باختری ویران می‌کنند.

گزارش‌های میدانی از افزایش بی‌سابقه عملیات تخریب در ماه ژوئیه حکایت دارد و هم‌زمان سازمان‌های حقوق‌بشری نیز بار دیگر خواستار افشای سرنوشت خبرنگاران فلسطینی بازداشت‌شده توسط اشغالگران شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها از غزه، جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بامداد دیروز یک ساختمان مسکونی در نزدیکی خیابان المغربی در مرکز شهر غزه را هدف قرار دادند. در این حمله تروریستی، دست‌کم دو فلسطینی به شهادت رسیدند و شماری دیگر مجروح شدند. منابع بیمارستانی می‌گویند غالب مجروحان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و وضعیت برخی از آن‌ها بسیار وخیم است. این حملات در حالی رخ می‌دهد که رژیم صهیونیستی طی هفته‌های اخیر حملات هوایی خود به مناطق مسکونی غزه را تشدید کرده و زیرساخت‌های غیرنظامی را بدون هیچ هشدار قبلی بمباران می‌کند.

در همین حال، منابع فلسطینی از افزایش شمار شهدا در غزه خبر داد و اعلام داشت از زمان استقرار آتش‌بس ادعایی در این باریکه در ماه اکتبر، یک هزار و ۳۲۰ غیرنظامی در توحش صهیونیست‌ها به شهادت رسیده‌اند. شمار کل شهدای فلسطینی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نزدیک به ۸۰ هزار فلسطینی اعلام شده است.

تخریب خانه‌ها با بولدوزر

نیروهای اشغالگر صهیونیستی دیروز نیز با استفاده از بولدوزرهای سنگین، یک خانه دیگر را در شهر نابلس در شمال کرانه باختری به‌طور کامل تخریب کردند. خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا) به نقل از شاهدان عینی گزارش داد نظامیان صهیونیست بدون اعلام قبلی، منطقه را محاصره و ساکنان این خانه دوطبقه را مجبور به ترک منزل کردند و سپس ساختمان را با خاک یکسان نمودند. فیلم‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، خودروهای زرهی و نظامیان صهیونیست را در حال گشت‌زنی در خیابان‌های نابلس نشان می‌دهد که وحشت را بر اهالی منطقه حاکم کرده است. در این یورش، شهرک‌نشینان افراطی نیز دوشادوش نظامیان صهیونیست اقدام به توحش علیه ساکنان فلسطینی کردند.

در همین حال، کمیسیون مقاومت در برابر شهرک‌سازی صهیونیست‌ها، آمار هولناکی از عملیات تخریب رژیم صهیونیستی در ماه ژوئیه (تیر-مرداد) منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، اشغالگران طی این ماه ۷۰ عملیات تخریب را در کرانه باختری به اجرا گذاشته‌اند که طی آن ۳۹ خانه فلسطینی و ۹۹ سازه کشاورزی شامل گلخانه‌ها، انبار محصولات و شبکه‌های آبیاری به‌طور کامل ویران شده است.

این اقدام صهیونیست‌ها که به‌طور سیستماتیک انجام می‌شود، اقتصاد و معیشت فلسطینیان را هدف قرار داده و باعث موج جدیدی از بی‌خانمانی و مهاجرت اجباری در میان فلسطینیان شده است. تل‌آویو اکنون در حال تلاش برای پاک‌سازی قومی کرانه باختری با تشدید سخت‌گیری‌ها بر فلسطینیان است. شهرک‌نشینان نیز با حضور در چنین عملیات‌هایی، علاوه بر ضرب‌وجرح فلسطینیان، دارایی‌های آن‌ها را به سرقت می‌برند.

یورش به اردوگاه‌ها؛ بیت‌لحم تا اریحا

نظامیان صهیونیست از ساعات اولیه دیروز، حملات زمینی خود به مناطق مختلف در کرانه باختری را تشدید کردند.

بر اساس گزارش وفا، نظامیان اشغالگر در منطقه الساقی در شمال رام‌الله، عملیات تخریب جدیدی را آغاز کردند و با ورود به اردوگاه عقبت جبر در جنوب اریحا، با خودروهای نظامی و پرتاب نارنجک‌های صوتی، با غیرنظامیان فلسطینی درگیر شدند. منابع محلی همچنین از دستگیری شماری از فلسطینیان در این یورش‌ها خبر دادند. در ادامه نقض آشکار حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل آمریکا با انتشار بیانیه‌ای، خواستار افشای فوری سرنوشت دو خبرنگار فلسطینی شد که از اکتبر ۲۰۲۳ در بازداشت نیروهای اشغالگر به سر می‌برند. این سازمان تأکید کرد طولانی‌شدن بازداشت این خبرنگاران بدون طرح اتهام و عدم دسترسی آن‌ها به وکیل، مصداق بارز نقض حقوق بین‌الملل است. درخواست سازمان عفو بین‌الملل آمریکا برای تعیین سرنوشت ۲ خبرنگار بازداشتی در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن نقشی بی‌بدیل در حمایت از جنایات صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان دارد و همواره درخواست نهادهای بشردوستانه برای اعمال فشار بر تل‌آویو برای پایان اشغالگری را نادیده می‌گیرد. جان مرشایمر، بزرگ‌ترین استراتژیست حال حاضر جهان، تأکید دارد آمریکا همدست نسل‌کشی فلسطینیان در غزه بوده و در جایگاه اخلاقی قرار ندارد که بخواهد از حقوق بشر سخن بگوید.

اکنون جنایت‌های رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و غزه، هم‌زمان با سکوت شرم‌آور جامعه بین‌المللی، به اوج خود رسیده است. تخریب خانه‌ها، ترور خبرنگاران و نابودی زیرساخت‌های کشاورزی، بخشی از نقشه پلید این رژیم برای پاک‌سازی فلسطینیان از سرزمین‌ اجدادی‌شان است. گزارش کمیسیون مقاومت و فراخوان عفو بین‌الملل، تنها گوشه‌ای از فاجعه‌ای انسانی را به تصویر می‌کشد که نیازمند واکنش فوری مجامع بین‌المللی است. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این سیاست‌ها، منطقه را به سمت انفجاری بزرگ پیش خواهد برد و سکوت در برابر این جنایت‌ها، چیزی جز همدستی با جنایتکاران نخواهد بود.