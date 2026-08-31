روسیه با حملات گسترده شبانه اوکراین را به آتش کشید

روسیه شهرهای مختلف اوکراین را همچنان هدف حملات گسترده موشکی و پهپادی قرار می‌دهد. گزارش‌ها از آتش‌سوزی‌های گسترده در شهرهای اوکراین حکایت دارد.

رسانه‌های خبری گزارش دادند که چند شهر اوکراین از جمله «بروواری» و «بوریسپیل» در حومه «کی‌‌یف» و «اودسا» و «بلگورود-دنیستروفسکی» در ساحل دریای سیاه هدف حملات هوایی روسیه قرار گرفتند. براساس این گزارش، بر اثر حملات روسیه علیه شهرهای «بروواری» و «بوریسپیل» آتش‌سوزی گسترده‌ای به راه افتاده است. به گزارش مهر به نقل از راشاتودی، این حملات همچنین شهر «زاپوروژیا» در جنوب اوکراین و مناطقی در شهر «ایزیوم» در منطقه «خارکیف» در شرق اوکراین را نیز هدف قرار داد. به گزارش رویترز، مجتمع‌های انبار در «بوریسپیل» نیز که به گفته وزارت دفاع روسیه توسط نیروهای مسلح اوکراین مورد استفاده قرار می‌گرفتند، مورد حمله قرار گرفتند. به گفته «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین، روسیه در چهار روز نزدیک به هزار و ۵۰۰ پهپاد به سوی این کشور پرتاب کرده که بیش از نیمی از آنها دارای موتور جت بوده‌اند.