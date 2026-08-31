جزئیات ارتباط جنایتکاران جنگی سودان با رژیم صهیونیستی منتشر شد
یک سایت اطلاعاتی جزئیاتی از همکاری پنهانی فرمانده نیروهای جنایتکار «پشتیبانی سریع» سودان با رژیم اسرائیل را فاش کرد.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، سایت آفریقا اینتلیجنس نوشت: فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع در سودان از زمان شروع جنگ داخلی در این کشور، ارتباط نزدیکی با تلآویو داشته است و فرماندهان ارشد این نیروها و اعضای خانوادههایشان چندینبار به عنوان بخشی از همکاریهای امنیتی از سرزمینهای اشغالی بازدید کردهاند. فرماندهان نیروهای پشتیبانی سریع از جمله اعضای خانواده محمد حمدان دقلو ملقب به «حمیدتی»، فرمانده ارشد این نیروهای متهم به جنایت جنگی، با مقامات رژیم اسرائیل تماسهایی گرفتهاند. یکی از سفرها به تلآویو را عبدالرحیم حمدان دقلو، برادر حمیدتی و معاون او در فرماندهی نیروهای پشتیبانی سریع، و همچنین الغونی حمدان دقلو، برادر کوچکترشان، انجام دادند. در سفر بعدی، عزالدین الصافی، مشاور حقوقی نیروهای پشتیبانی سریع، نیز شرکت داشته است.