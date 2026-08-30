یک منبع آگاه گفت: اگر ادعاها درمورد مسیر جنوبی درست بود، چرا فشار آمریکا برای توافق و ادامه محاصره ادامه دارد و قیمت بنزین در آمریکا روندی افزایشی دارد؟

یک منبع آگاه امنیتی در تهران به پرس تی‌وی گفت: ادعاها درخصوص انتقال حجم قابل‌توجهی نفت از مسیر جنوبی خلاف واقعیت‌های میدانی و ترفند آمریکایی‌ها برای کاهش قیمت انرژی است.

وی خاطرنشان کرد: آن‌ها می‌خواهند مسیر جنوبی را روان نشان داده و مسیر شمالی را بی‌خاصیت، و این یک برنامه عملیات روانی گسترده است.

این منبع آگاه گفت: تلاش طرف مقابل برای عبور از جنوب در جریان است و برنامه و عملیات دائمی ما نیز برای بسته ‌ماندن تنگه، واقعی. این را کشتی‌های متخلفی که مورد اصابت قرار می‌گیرند و نفتکش‌هایی که با هشدارهای عینی مسیرشان را تغییر می‌دهند، اثبات می‌کند.

وی پرسید: اگر ادعاها درمورد مسیر جنوبی درست بود، چرا فشار آمریکا برای توافق و ادامه محاصره ادامه دارد و قیمت بنزین در آمریکا روندی افزایشی دارد؟

غریب آبادی: هیچ کشتی

بدون هماهنگی ایران

امکان عبور از تنگه هرمز را ندارد

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه نیز در پاسخ به سؤالی درباره آخرین رایزنی‌ها و اخبار مربوط به میانجی‌گری کشورهایی نظیر پاکستان، عمان و قطر درخصوص مذاکرات اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تفاهمی را با کشور عمان درخصوص ترتیبات عبور از تنگه هرمز انجام داده است، اما این تفاهم به صورت خودکار وارد مرحله اجرائی نخواهد شد؛ چرا که تحقق آن منوط به اجرای تعهداتی است که طرف مقابل، مشخصاً ایالات متحده آمریکا، بر عهده ‌دارد.

غریب‌آبادی تاکید کرد: ما صراحتاً اعلام کرده‌ایم هر زمان شرایط و تعهدات مترتب بر آمریکا اجرا شود، جمهوری اسلامی ایران نیز آمادگی دارد اقدامات خود را در رابطه با تنگه هرمز انجام دهد. اگر آن‌ها اقدامی نکنند، طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ تعجیلی برای باز کردن تنگه هرمز ندارد و به اقدامات خود جهت دفاع از کشور و مقابله با دشمنان ادامه خواهد داد. ایران همواره برای هر سناریویی آماده بوده است.

به گزارش مهر، معاون امور حقوقی و بین‌الملل وزیر امور خارجه گفت: ما به سهم خود آمادگی‌های لازم را درخصوص تنگه هرمز با دولت عمان اتخاذ کرده‌ایم و اکنون مسئولیت و تعهد طرف مقابل است که الزامات مورد نیاز را برآورده سازد تا ایران اقدام متقابل را صورت دهد.

غریب‌آبادی با تکذیب ادعاهای مطرح‌شده درباره عبور آزادانه برخی شناورها تأکید کرد: تنگه هرمز کاملاً مسدود است و اگر کشتی از این مسیر عبور کند، قطعاً با هماهنگی و مجوز جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود. نیروهای مسلح ما بر هرگونه تحرکی در تنگه هرمز اشراف کامل دارند و ماموریت خود را به بهترین نحو انجام می‌دهند؛ بنابراین ادعاهای مطرح‌شده به هیچ وجه مورد تایید ما نیست و هیچ کشتی بدون هماهنگی ایران امکان عبور از تنگه هرمز را ندارد.

ما در اجرای تعهدات

پیش‌دستی نمی‌کنیم

وی در پاسخ به پرسشی درباره دیدار اخیر نخست‌وزیر قطر با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و احتمال حامل بودن پیامی از سوی آمریکا خاطرنشان کرد: این دیدارها و تعاملات امری مرسوم و متداول است. قطر و پاکستان به عنوان میانجیان گفت‌وگوها نقش‌آفرینی کرده‌اند و ما در چارچوب مسائل روز با آن‌ها گفت‌وگو کرده و مواضع خود را منتقل ساخته‌ایم. تلاش قطر و پاکستان بر این بود که امکان‌سنجی بازگشت به تعهدات ذیل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را بررسی کنند.

غریب‌آبادی تاکید کرد: ما برای آن‌ها روشن ساختیم که ایران از طریق تفاهم با عمان آمادگی‌های لازم را ایجاد کرده است، اما این ما نیستیم که در اجرای تعهدات مربوط به گشودن تنگه هرمز پیش‌دستی کنیم؛ بلکه این آمریکا است که تعهدات خود را متوقف کرده و از مفاد آن خارج شده است. واشنگتن باید به این تعهدات بازگردد و ما اقدامات لازمی را که باید از سوی آمریکا انجام شود کاملاً روشن کرده‌ایم.

تنگه هرمز تحت کنترل؛

ممانعت نیروهای مسلح

از عبور شناورهای غیرمجاز

خبر دیگر اینکه، بنا بر اطلاع رسیده به خبرنگار مهر از تاریخ

۳۱ مردادماه تاکنون ۳۰ فروند شناور متخلف قصد عبور غیرمجاز از تنگه هرمز را داشته‌اند که توسط نیروهای مسلح ایران از تردد آنها ممانعت شده است.

بر اساس این اطلاعات در این بازه زمانی تردد از مسیر مورد تایید جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی و پرداخت عوارض و به‌صورت محدود انجام می‌شود.

همچنین پیش از آغاز جنگ رمضان در دی‌ماه ۱۴۰۴ بالغ بر

یک هزار و ۵۰۰ فروند ‌تانکر نفتکش و یک هزار و ۷۰۰ فروند کشتی تجاری از این مسیر عبور کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده توقف جدی در تردد و تجارت در شرایط فعلی است.

ادعاهای مطرح‌شده درباره مین‌روبی نیز با هیچ داده‌ای قابل تأیید نیست و طرف آمریکایی تاکنون هیچ مستندی در این زمینه ارائه نکرده است.

همچنین ادعاهای مطرح‌شده درباره میزان صادرات نفت فاقد مبنای مستند بوده و به نظر می‌رسد در چارچوب جنگ رسانه‌ای طرف آمریکایی برای تاثیر بر بازارهای جهانی به ویژه در حوزه انرژی

انجام می‌شود.