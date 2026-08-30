عراقچی: داغ میناب، زخم ابدی بر جان ایران است

وزیر امور خارجه با اشاره به برگزاری نمایشگاه نقاشی با موضوع «مدرسه میناب» نوشت: «داغ میناب، زخم ابدی بر جان ایران است و آنچه بر کودکان مظلوم این سرزمین گذشت، در گذر زمان از حافظه ملت زدوده نخواهد شد».

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه شامگاه شنبه هفتم شهریور ۱۴۰۵ در پیامی اینستاگرامی نوشت: «روز گذشته (۶ شهریور) از نمایشگاه نقاشی با موضوع مدرسه میناب و آثاری از نقاشان معاصر ایران، بازدید کردم. نمایشگاهی که در آن، هنر می‌گرید و می‌گریاند. در سکوت هر تابلو، روایتی از رنج و مظلومیت کودکان میناب جاری است؛ رنگ‌ها به جای کلمات سخن می‌گویند و بوم‌ها، آنچه را که نمی‌توان به زبان آورد، فریاد می‌زنند».

عراقچی تصریح کرد: «پشت این رنگ‌ها و نقش‌ها، خاطره تلخ جنایتی ایستاده است که به دست دشمنان ایران بر کودکان بی‌گناه این سرزمین رفت؛ جنایتی که نه در گذر زمان محو خواهد شد و نه از حافظه این ملت داغدار زدوده می‌شود».

وزیر امور خارجه ادامه داد: «داغ میناب، زخم ابدی بر جان ایران است و چه شایسته که هنرمندان، به زبان هنر، این زخم را روایت کرده‌اند؛ تا آنچه بر این کودکان مظلومان گذشت، در هیاهوی زمان فراموش نشود. از همه هم‌وطنان و علاقه‌مندان به هنر معاصر ایران دعوت می‌کنم از این نمایشگاه بازدید نمایند».

ملت ایران در جنگ ۴۰ روزه درس بزرگی به جهان اسلام داد

خبر دیگر اینکه، وزیر امور خارجه کشورمان روز شنبه طی سخنانی در رویداد هنری «روایت رحمت» آیین بزرگداشت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص) گفت: مردم ایران در این جنگ‌های اخیر به خصوص

۴۰ روزه، درس بزرگی به جهان اسلام دادند که اگر با هم باشیم، می‌توانیم در برابر همه ظلم‌ها ایستادگی کنیم.

وی افزود: مردم ایران شاهکار بزرگی کردند، ۴۰ روز در برابر بزرگ‌ترین ارتش ظاهری دنیا که در کنار آن، ارتش‌ها و کشورهایی دیگر کمک کرده از آن حمایت می‌کردند، ایستادگی کردند.

عراقچی بیان کرد: ۴۰ روز ایستادن یک شگفتی و درس بود و مردم ایران قدرتمندی و سرسختی خود را ثابت کرده و نشان دادند که اگر همه با هم باشیم، پیروز هستیم. جنگ ۴۰روزه یک دوره پرافتخار از وحدت و انسجام داخلی بود.

عراقچی اضافه کرد: این انسجام داخلی باید ادامه یابد، وحدت و انسجامی که بین مردم، نیروهای مسلح، دولت و همه اقشار جامعه پدید آمد و این ایستادگی را ایجاد کرد برخلاف باوری که همه جهانیان داشتند.