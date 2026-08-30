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کد خبر: ۳۳۷۰۰۱
تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۲
سرویس کیهان » اخبار
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مجری سابق تلویزیون اینترنشنال: کشته‌سازی آماری دی‌ماه ۱۴۰۴،‌ کار عمدی شبکه اینترنشنال بود

کارمند و مجری سابق شبکه صهیونیستی اینترنشنال گفت: آمار کشته‌شدگان دی‌ماه ۱۴۰۴، کاری عمدی و برنامه‌ریزی شده از سوی اینترنشنال بود و عمدا عدد‌سازی کردند که ایران را به آشوب و به سمت کودتا بکشند.
به گزارش خبرنگار کیهان، نادر سلطانپور، مجری قدیمی و پیشین شبکه صهیونیستی ضدایرانی اینترنشنال که چندی پیش، از این شبکه اخراج شد و اکنون در اسپانیا زندگی می‌کند در گفت‌وگو با مجری شبکه تلویزیونی صدای آمریکا ضمن افشای مسائل پشت پرده این شبکه ضدایرانی و وابسته به رژیم صهیونیستی گفت: «اینترنشنال در واقع آشوب‌ها و فتنه ۱۸ و ۱۹ دی ماه در شهرهای ایران را طراحی کرده بود و حتی با آموزش‌ سلاح‌های رزمی و ساختن مواد منفجره به افراد نفوذی‌اش در داخل ایران سعی داشت یک کودتا را در ایران شکل دهد و به همین خاطر وقتی آشوب‌های خیابانی به اوج خودش رسید و تعدادی کشته و مجروح شدند از این فرصت استفاده کرده و در واقع به سمت آمار‌سازی عمدی روی آورد.»
این تحلیلگر سابق تلویزیون تروریستی اینترنشنال همچنین افزود: «من در جریان کارهای مخوف این شبکه تلویزیونی هستم که در همان زمان و با وقوع اتفاقات و آشوب‌های خیابانی و کشتار نیروهای امنیتی و قشرهای مختلف مردم ایران که از سوی خود عوامل نفوذی این شبکه در داخل ایران صورت می‌گرفت، گردانندگان این شبکه بهترین راه را کشته‌سازی عمدی از آمارهای دروغین دانستند و تعداد کشته‌ها را به ۴۰، ۵۰‌، ۶۰ و حتی 
۱۰۰ هزار نفر هم اعلام کردند که این آمارها کاملا دروغ بوده و به همین واسطه فکر می‌کردند که با اعلام آمار دروغ و جعلی، مردم ایران به خیابان‌ها خواهند آمد و نظام جمهوری اسلامی ایران را سرنگون می‌کنند و این‌گونه نشد و بعد از آن هم با روی آوردن به فضای‌گریه و زاری و صحنه‌سازی دروغین دلسوزی برای برخی از جان‌باختگان که توسط خود این شبکه صهیونیستی کشته شده بودند در این اندیشه بودند که جامعه ایران را درگیر مسائل و مشکلات داخل ایران کنند و در واقع از طرفی هم با گروگان‌گیری خانواده‌های جان‌باختگان،‌ حکومت جمهوری اسلامی را با چالش‌های فراوان رو‌به‌رو سازند که تمامی برنامه‌های رسانه‌ای‌شان درخصوص کشته‌شدگان دی‌ماه ۱۴۰۴ کاملا دروغ و یک فریب بزرگ بود و با همین حربه، حتی رئیس‌جمهور آمریکا را هم فریب دادند و مقامات اروپایی و برخی از نهادهای بین‌المللی هم دستخوش فریب‌های تلویزیون اینترنشنال شدند و با باور کردن دروغ‌های این شبکه،‌ علیه نظام ایران جبهه‌گیری کردند.»
سلطانپور همچنین گفت: «این عددسازی‌های شبکه اینترنشنال طراحی شده بود برای یک حمله نظامی از سوی آمریکا و اسرائیل به خاک ایران و با هماهنگی‌ای که با اپوزیسیون خارج از کشور انجام شد، بنا داشتند که ترتیب یک کودتا را در ایران بدهند و ترامپ هم براساس همین آمارهای دروغ و اتکا به طرح اینترنشنال و اپوزیسیون خارج‌نشین فکر می‌کرد که با یک حمله نظامی کار را تمام و رژیم ایران را سرنگون کند که این‌گونه نشد و مردم ایران ایستادگی و مقاومت کردند و شبکه ضدایرانی اینترنشنال رسواتر 
شد.»

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