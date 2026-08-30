فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۶۹۹۸
تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
رئیس قوه قضائیه:

پیام رهبر انقلاب نقشه راه همه کارگزاران نظام است

رئیس قوه قضائیه گفت: تحکیم وحدت ملی و پرهیز و احتراز از هر آنچه مایه و عاملِ انشقاق و افتراق است، یک ضرورت حتمی و قطعی 
است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی نوشت: «پیام روشنگرانه رهبری معظم انقلاب به مناسبت هفته دولت، به مثابه یک نقشه راه برای همه کارگزاران و خدمتگزاران به نظام و مردم است. 
تحکیم وحدت ملی و پرهیز و احتراز از هر آنچه مایه و عاملِ انشقاق و افتراق است، یک ضرورت حتمی و قطعی است. 
تمسک به حبل‌المتین ولایت، تنها راه عبور سرافرازانه از گردنه‌های سخت تاریخی است. ما در این مسیر پرفراز و نشیب، هرگونه تشتت و اختلاف‌افکنی را پس می‌زنیم؛ در منطق انقلابی ما، پیوند میان امت و امامت، سدی نفوذناپذیر در برابر جنگ ترکیبی دشمن 
است.
نکته مهم دیگر که در پیام ثاقب معظم‌له مندرج است، ضرورت اجتناب از ضعیف‌نمایی و تبلیغ و برجسته‌سازی کاستی‌هاست. قطعاً و حتماً باید نقاط ضعف را دید و برطرف کرد؛ لکن نباید در جایی که دشمن غدّار و مکار کمین کرده، برایش خوراک جنگ روانی تدارک دید و موجبات یأس و انفعال جبهه خودی را فراهم 
کرد. 
نقد دلسوزانه و خیرخواهانه، آری؛ سیاه‌نمایی و تزریق سم ناامیدی به پیکره جامعه، هرگز!

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

۶ ماه بعد از جنگ ایران قوی‌تر و آمریکا سردرگم‌تر است

قالیباف: در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت

جمالی‌نژاد: آرامش جامعه پزشکی، پیش‌شرط ارائه خدمات مؤثر به مردم است

آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی

عضو خبرگان رهبری: عملکرد دولت در شرایط کنونی قابل دفاع است

هفته وحدت در اسالم جلوه‌ای از همدلی مردمانی بی‌نظیر

بهره‌برداری از پروژه راهبردی ۳۶۰۰ میلیارد تومانی پست برق گلزار در بندرعباس

«کادیش» در بابی‌یار

برنامه رسانه‌های اجاره‌ای ترامپ برای ایجاد آشوب

از دلیران تنگستان تا دلاوران تنگه!