۲۹۰ مگاوات برق حرارتی به دست متخصصان داخلی وارد مدار شد
سرویس اقتصادی-
به گفته معاون شرکت برق حرارتی ایران، با همت متخصصان داخلی یک واحد نیروگاه بخار حرارتی در دالاهو به ظرفیت ۲۹۰ مگاوات با استفاده از بخارهای موجود نیروگاه وارد مدار شد.
به گزارش خبرنگار ما، «روحالله اسپانی» معاون توسعه طرحهای شرکت برق حرارتی ایران، در نشست خبری گفت: بعد از مدتها تلاش مهندسان ایرانی واحد ۲۹۰ مگاواتی بخار نیروگاه حرارتی دالاهو تنها با استفاده از بخار دیگر واحدهای موجود در نیروگاه، وارد مدار شد.
وی با اشاره به سطح فناوری پروژهها و تکیه بر توان مهندسی بومی، اعلام کرد: تجهیزات و تکنولوژی بهکار رفته در این واحدها منطبق با فناوریهای روز شرکتهای پیشروی اروپایی است و مشابه واحدهایی است که پیشتر در نیروگاههایی مانند سهند توسط شرکت مپنا و مشاوران داخلی نصب و راهاندازی شده است
به گفته این مقام مسئول، این واحد بخار بدون مصرف سوخت جدید، فقط با استفاده از بخار واحدهای موجود توانست ۲۹۰ مگاوات برق حرارتی جدید وارد شبکه کشور کند و میانگین بازدهی نیروگاه را از ۳۹ به 58 و نیم درصد افزایش دهد که این حدود 18 و نیم درصد راندمان بیشتر از میانگین راندمانهای کشور به شمار میرود.
این نیروگاه بعد از نیروگاه حرارتی رود شور که
۳۴۵ مگاوات ظرفیت داشت به عنوان دومین نیروگاه نیروگاه واحد بخار و به ظرفیت ۲۹۰ مگاوات به صورت موازی وارد شبکه شد که سالانه میتواند ۶۰۰ میلیون متر مکعب سوخت گازوئیل را صرفهجویی کند و میزان آلایندههای جوی نیروگاه را هم کاهش دهد.
معاون توسعه طرحهای برق حرارتی با اشاره به توسعه واحدهای بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی گفت: با بهرهبرداری از واحد بخار دالاهو، تعداد واحدهای بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی کشور به هفت واحد افزایش مییابد و مجموع ظرفیت این واحدها به 1420 مگاوات خواهد رسید. این واحدها از مردادماه سال گذشته بهتدریج وارد مدار شدهاند.
وی تصریح کرد: این واحدها مطابق با استانداردهای بینالمللی احداث و بهرهبرداری میشوند و استفاده از ظرفیت حرارتی نیروگاههای گازی، علاوهبر افزایش تولید برق، آثار مثبتی در زمینه کاهش مصرف سوخت و حفظ محیط زیست به همراه دارد.
اسپانی از احداث نخستین واحد بخار نیروگاه زمینگرمایی کشور نیز خبر داد و گفت: در قالب اتمام این مجموعه، نخستین واحد بخار نیروگاه زمینگرمایی با ظرفیت پنج مگاوات در دستور کار قرار گرفت.
معاون توسعه طرحهای برق حرارتی در ادامه خاطرنشان کرد: با ورود واحد جدید بخار در نیروگاه دالاهو، در مجموع حدود دو ونیم میلیارد مترمکعب هم در مصرف گاز کشور صرفهجویی خواهد شد.
این مقام مسئول با اشاره به وجود برنامهای مدون برای احداث بیشتر واحدهای بخار با توجه به کسری شدید گاز و کاهش وابستگی تولید برق از سوختهای فسیلی به ویژه گاز عنوان کرد: در مجموع برنامه 5000 مگاواتی برای احداث واحدهای بخار در نیروگاههای سیکلترکیبی وجود دارد. 3000 مگاوات مربوط به واحدهای بخار نیروگاههای سیکل ترکیبی است که مالکیت خصوصی دارد و حدود 2000 مگاوات مربوط به نیروگاههای بخش دولتی است. در مجموع برای این 5000 مگاوات حدود پنج میلیارد یورو سرمایهگذاری نیاز است.
اسپانی به تشریح سایر پروژههای نیروگاهی در دست اجرا هم پرداخت و افزود: علاوهبر برنامههای بخش گاز در استان خوزستان و واحدهای نیروگاه رامین، پروژههای احداث و ارتقای واحدهای کلاس F در نیروگاههایی نظیر فولاد مبارکه در حال پیگیری است.
همچنین به تازگی دو واحد نیروگاهی در پتروشیمی دماوند واقع در منطقه عسلویه با تکیه بر توان پیمانکاران داخلی صنعت نفت و برق بازسازی و تعمیر اساسی شد و با موفقیت به شبکه سراسری متصل شد تا ظرفیت یکهزار و ۴۴۰ مگاواتی این مجموعه تکمیل شود.
وی افزود: برای تامین منابع مالی این طرحها، مدلهای مختلفی تهیه و پیشنهاد شده است که در صورت اخذ مجوز از شورای اقتصاد و تصویب دولت، اجرائی خواهد شد. در بخش خصوصی این کار صورت گرفت و با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید مجوز شورای اقتصاد گرفته شد.