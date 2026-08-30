دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از صدور دستور شفاهی، برای افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی به 100 درصد خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما، مهدی دادفر در صفحه خود نوشت: «گمرکات کشور ترخیص خودروها را با دستور شفاهی متوقف کرده‌اند. احتمالا از هفته آینده در خدمت تعرفه 100 درصدی باشیم. سران قوا قصد تصویب دارند و تمام.»

گفتنی است؛ احتمال تغییر تعرفه خودروهای برقی و هیبرید و بردافزا به 100 درصد وجود دارد. البته این‌گونه خبرها می‌تواند به التهاب بازار خودرو دامن بزند؛ اتفاقی که درباره بنزین هم رخ داد و همان دو سه شب که صحبت درباره بنزین، داغ شد؛ چند ده میلیون لیتر، مصرف بالا رفت و آمار سوختگیری نشان می‌دهد هنوز هم پایین نیامده است.

در حالی‌که ترامپ تلاش می‌کند؛ بازارهای آمریکا را آرام کند؛ این‌جا با سوءتدبیر و تصمیم‌ها و اظهارات نسنجیده، قاب مورد علاقه ترامپ، با تشکیل صف‌های طولانی پمپ بنزین، از ایران، نشان داده می‌شود! و اینها، خوشبینانه از بی‌تدبیری است.

حساب دولت روی اسب بازنده

نکته عجیب اینکه، در حالی که خودروسازان خط تولید انبوهی برای خودروهای تمام‌برقی یا هیبریدی ندارند؛ دولت برای کاهش مصرف بنزین روی تولید خودروهای هیبریدی و برقی حساب کرده است!

اختلاف میان ظرفیت پالایشگاهی و مصرف بنزین در کشور، دولت را بر آن داشته تا برای مهار این بحران به اصلاح بازدهی خودروهای داخلی فکر کند. هدفی که در کوتاه مدت قابل دسترسی نیست و با سابقه بسیار بد خودروسازان، بعید است به نتیجه مطلوب برسد و احتمالاً به سرنوشت دیگر محصولات داخلی دچار می‌شود.

با این‌حال، به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «خودروسازان برای کاهش مصرف بنزین روی دو موتور هیبریدی و برقی در حال کار کردن هستند تا با تولید این خودروها به هدف رئیس‌جمهور در کاهش مصرف برسند.»

او افزود: «هدف‌گذاری رئیس‌جمهور رساندن مصرف سوخت بنزین خودروها به پنج لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است اما مصرف خودروهای داخلی حدود هفت و شش دهم لیتر است و در شرایط ترافیکی این عدد بیشتر است.»

این اظهارات که بیشتر به رؤیافروشی شبیه است در حالی مطرح می‌شود که تولید خودروهای برقی و هیبریدی در سایپا و ایران خودرو فعلا در مرحله آزمون، توسعه و آماده‌سازی برای تولید است.