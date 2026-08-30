رئیس اتاق اصناف: برای تنظیم بازار، نرخ ارز را 6 ماه تثبیت کنید
رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر نقش نوسان ارز در بیثباتی بازار، خواستار تثبیت نرخ ارز برای شش ماه شد.
قاسم نودهفراهانی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات سالهای اخیر بازار را نوسان نرخ ارز عنوان کرد و افزود: وقتی نرخ ارز مشخص و باثبات نیست؛ کنترل نوسانات بازار کالا دشوار میشود.
او تصریح کرد: زمانی میتوان بازار را بهتر کنترل کرد که نرخ ارز برای یک دوره مشخص، حداقل حدود شش ماه، ثبات داشته باشد.
ما بارها این موضوع را مطرح کردهایم و معتقدیم کارشناسان بانک مرکزی و اقتصاددانان باید در این زمینه تصمیمگیری کنند تا نرخ ارز برای یک دوره مشخص تثبیت
شود.
وظیفه واحدهای صنفی
رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه گرانی کالا در همه موارد ناشی از عملکرد کسبه نیست؛ ادامه داد: ما همیشه اعلام کردهایم که موضوع گرانی در بخشهای دیگری از زنجیره تأمین، از جمله تولیدکننده و واردکننده، شکل میگیرد و نظارت بر این بخشها نیز در حیطه وظایف اتاق اصناف نیست.
فراهانی افزود: با این حال، مردم در نهایت با واحد صنفی مواجه هستند و وقتی کالایی را یک روز با قیمت 10 تومان خریداری کردهاند و روز بعد همان کالا با قیمت 15 تومان عرضه میشود؛ تصور میکنند دلیل افزایش قیمت، عملکرد فروشنده است. هرچند ممکن است در برخی موارد نیز گرانفروشی از سوی بعضی واحدها رخ دهد که این موضوع را رد نمیکنم. بنابراین، آمار و گزارشهای مربوط به تخلفات قابل ارائه و بررسی است.
او ادامه داد: نرخ سود واحدهای صنفی در قانون نظام صنفی مشخص شده و کسبه موظف هستند که کالا را با فاکتور رسمی خریداری کنند و با اعمال سود قانونی به فروش برسانند.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: ما نیز تأکید کردهایم که کالا با فاکتور رسمی خریداری شود و واحد صنفی سود قانونی خود را به آن اضافه و کالا را عرضه کند. در غیر این صورت، موضوع برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی میشود.