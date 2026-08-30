پرسپولیس در آستانه شهرآورد به یک قدمی استقلال رسید

پرسپولیس در فاصله چهار روز تا دیدار با استقلال، خود را به یک امتیازی آبی‌های پایتخت رساند.

هفته چهارم لیگ برتر فوتبال شنبه با ثبت دو تساوی بدون گل در دو مسابقه کم‌رمق و نیز برتری قاطع پرسپولیس مقابل قوی سپید انزلی به پایان رسید.‌ سرخپوشان در آستانه شهرآورد پایتخت، امتیازات خود را به 9 رساندند و با کسب جایگاه سوم، به یک قدمی حریف روز چهارشنبه خود رسیدند.

تراکتور تبریز با کسب 12 امتیاز کامل چهار هفته گذشته صدرنشین است و استقلال با 10 امتیاز، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

نتایج دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر و نیز جدول رده‌بندی این مسابقات در زیر آمده است:

* چادرملوی اردکان صفر- تراکتور تبریز 2

* پیکان صفر- استقلال خوزستان صفر

* نساجی مازندران صفر- شمس‌آذر قزوین 2

* آلومینیوم اراک 2- خیبر خرم‌آباد 2

* سپاهان اصفهان 2- گل‌گهر سیرجان صفر

* فولاد خوزستان صفر- استقلال صفر

* مس شهر بابک صفر- صنعت نفت آبادان صفر

* فجر سپاسی شیراز صفر- ذوب‌آهن اصفهان صفر

* پرسپولیس 3- ملوان بندر انزلی صفر