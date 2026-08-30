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کد خبر: ۳۳۶۹۸۹
تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
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سلام نظامی والیبالیست‌های نوجوانان روی سکوی قهرمانی

اعضای تیم والیبال نوجوانان ایران پس از کسب مقام قهرمانی جهان، رو به پرچم مقدس کشورمان سلام نظامی دادند.
تیم والیبال نوجوانان ایران عصر شنبه در فینال مسابقات قهرمانی جهان با نتیجه 3 بر یک مقابل فرانسه به برتری رسید و بر بام والیبال زیر 17 سال دنیا ایستاد. پس از پایان این مسابقه، مراسم اهدای مدال و ایستادن نوجوانان والیبالیست کشورمان روی سکوی قهرمانی برگزار شد که هنگام پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، اعضای تیم والیبال زیر 17 سال ایران رو به پرچم مقدس کشورمان سلام نظامی دادند.

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