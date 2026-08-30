ضربه سخت مرزبانان هرمزگان به شبکه قاچاق با کشف ۲ میلیون لیتر سوخت

فرمانده مرزبانی فراجا گفت: مرزبانان استان هرمزگان در یک عملیات مقتدرانه، ضمن شناسایی و توقیف یک فروند بارج یدک‌کش، از خروج دو میلیون لیتر سوخت قاچاق از کشور جلوگیری کردند.

به گزارش پلیس، سردار علی‌اکبر جاویدان با تأکید بر اشراف اطلاعاتی و رصد دقیق تحرکات در مرزهای آبی کشور، اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس مطلع شدند که یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق قصد دارد مقادیر قابل‌توجهی سوخت را از طریق یک بارج یدک‌کش به یک کشتی خارجی در فاصله پنج مایلی از سواحل بندرعباس منتقل کند.

جاویدان با بیان اینکه اقتدار و هوشمندی مرزبانان، تمام نقشه‌های شوم سوداگران مرگ و قاچاقچیان را نقش بر آب می‌کند، افزود: بلافاصله اکیپ‌های گشتی و عملیاتی پایگاه دریابانی بندرعباس با تجهیزات پیشرفته به موقعیت اعلامی اعزام شدند، با اقدام سریع و ضربتی مرزبانان، بارج متخلف پیش از هرگونه تخلیه و انتقال سوخت به کشتی خارجی، محاصره و توقیف شد. وی خاطرنشان کرد: در بازرسی دقیق از این شناور، دو میلیون لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل کشف و ضبط شد، همچنین در این عملیات، ۶ نفر از عوامل و متهمان اصلی این شبکه قاچاق دستگیر و برای سیر مراحل قانونی و تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.