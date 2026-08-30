۲۰ مرکز سلامت روان جامعهنگر وزارت بهداشت در کشور افتتاح شد
معاون بهداشت وزارت بهداشت از افتتاح همزمان ۲۰ واحد «سراج» (مرکز سلامت روان جامعهنگر) و سه کانکس کاهش آسیب اعتیاد در کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا، علیرضا رئیسی روز شنبه در مراسم افتتاحیه همزمان و برخط ۲۰ واحد سراج و سه کانکس کاهش آسیب اعتیاد که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار داشت: برنامهریزی کرده بودیم تا پایان سال هر هفته یک مرکز سراج افتتاح شود که اکنون از برنامه زمانبندی جلوتر هستیم.
رئیسی با اشاره به افتتاح ۲۰ واحد جدید سراج افزود: با افتتاح این مراکز، تعداد واحدهای سراج در سراسر کشور به ۱۴۸ مرکز رسیده است و خوشبختانه بسیاری از دانشگاههای علومپزشکی برای راهاندازی این مراکز علاقهمند و مشتاق هستند. وی ادامه داد: افتتاح مراکز سراج از اهمیت زیادی برخوردار است و اگر خروجی و آثار این مراکز برای مردم تبیین شود، قطعاً حمایتهای بیشتری از این برنامه صورت خواهد گرفت؛ بهویژه اینکه قوه قضائیه و دادگستری نیز موضوع را دنبال و پیگیری میکنند.
معاون بهداشت وزارت بهداشت با تأکید بر اهمیت برنامه سراج در رویکرد محلهمحوری اظهار داشت: این مراکز با توجه به تأکید رئیسجمهوری بر محلهمحوری، اهمیت ویژهای دارند و میتوانند آثار مثبت و ملموسی برای مردم در مناطق مختلف کشور به همراه داشته باشند.
رئیسی با اشاره به دستاوردهای شبکه بهداشت و درمان کشور در چهار دهه گذشته گفت: شاخصهای سلامت کشور طی این سالها به شکل چشمگیری بهبود یافته است. برای نمونه، میزان مرگومیر نوزادان که پیش از انقلاب بیش از ۱۵۰ مورد به ازای هر هزار تولد زنده بود، امروز به کمتر از ۱۰ مورد رسیده است. همچنین مرگومیر مادران باردار از بیش از ۱۰۰ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده، به کمتر از ۲۰ مورد کاهش یافته است.