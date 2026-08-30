باند پنج‌نفره توزیع شیشه و هروئین که با ایجاد پاتوق در حاشیه بزرگراه یادگار امام(ره) اقدام به عرضه مواد مخدر می‌کرد، در جریان یک عملیات فنی منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت گفت: مأموران پایگاه دوم پلیس مبارزه با موادمخدر در جریان اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، از فعالیت اعضای یک باند حرفه‌ای در زمینه توزیع موادمخدر در حاشیه اتوبان‌های تهران مطلع شدند.

سرهنگ علی عسگری افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌داد اعضای این باند که از قاچاقچیان حرفه‌ای موادمخدر بودند، با استقرار در نقاط مختلف و ایجاد پاتوق، اقدام به فروش شیشه و هروئین می‌کردند. عسگری ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد مستمر فعالیت متهمان، تحرکات اعضای این باند را تحت‌نظر قرار دادند و در نهایت مشخص شد که افراد مذکور به‌صورت سازمان‌یافته و با تقسیم وظایف مشخص فعالیت می‌کنند. وی بیان داشت: در ادامه تحقیقات مشخص شد یکی از مراکز اصلی فعالیت این باند در محدوده بزرگراه یادگار امام(ره) قرار داشته و اعضای آن در حاشیه چند اتوبان دیگر شهر تهران نیز اقدام به توزیع موادمخدر می‌کردند. مأموران پس از تکمیل تحقیقات و شناسایی دقیق اعضای باند و محدوده فعالیت آنها، با هماهنگی مقام قضایی وارد مرحله عملیاتی شدند. رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر پایتخت با اشاره به نحوه اجرای عملیات افزود: مأموران در یک عملیات هماهنگ و غافلگیرانه، اعضای باند را در دو نقطه از شهر تهران دستگیر کردند و به فعالیت آنها پایان دادند. در میان افراد دستگیرشده، اعضای باند با نقش‌های مختلف از جمله پاتوق‌دار، ترازودار، چوب‌دار، انباردار و سرکرده حضور داشتند که همگی در این عملیات دستگیر شدند. در جریان بازرسی‌های انجام‌شده، بیش از یک کیلوگرم شیشه و هروئین کشف و ضبط شد. عسگری ادامه داد: همچنین چندین قبضه سلاح سرد از جمله شمشیر، قمه، خنجر و چاقو از مخفیگاه اعضای این باند کشف شد.