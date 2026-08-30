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کد خبر: ۳۳۶۹۷۸
تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
سرویس کیهان » اخبار
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دستگیری یکی از عوامل ارتباطی شبکه‌های معاند در تهران

فردی که به گفته پلیس، با ارسال اخبار و اطلاعات کذب برای رسانه‌های ضدایرانی در مسیر تشویش افکار عمومی و سیاه‌نمایی علیه کشور فعالیت می‌کرد دستگیر شد.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ، فردی که با برقراری ارتباط هدفمند با رسانه‌های ضدایرانی، اقدام به ارسال اخبار و اطلاعات کذب و جهت‌دار با هدف سیاه‌نمایی و تشویش اذهان عمومی می‌کرد.
این عملیات در ادامه سلسله اقدامات اطلاعاتی پلیس برای شناسایی و برخورد با افرادی انجام شد که به گفته پلیس، در پوشش فعالیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای، اقدام به انتقال اطلاعات و تولید محتوای خلاف واقع با رویکرد ضدامنیتی می‌کنند.
کارشناسان مرکز عملیات پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، فعالیت‌های این فرد را زیر نظر گرفته و ارتباطات وی را مورد بررسی قرار دادند.
بررسی‌های پلیس نشان می‌داد؛ متهم با برقراری ارتباط با برخی رسانه‌های ضدایرانی، اطلاعات و اخبار موردنظر خود را در اختیار آنها قرار می‌داده و در این مسیر، محتوایی با مضامین کذب و سیاه‌نمایانه منتشر می‌شده است.
پلیس اعلام کرد متهم با جمع‌آوری اطلاعات جهت‌دار و انتقال آنها به رسانه‌های خارج از کشور، در روند انتشار اخبار خلاف واقع و ایجاد فضای تشویش و نگرانی در جامعه نقش داشته است.
هشدار پلیس به فعالان شبکه‌های معاند
مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر استمرار اشراف اطلاعاتی و رصد فعالیت‌های مرتبط با تهدیدات امنیتی اعلام کرد: پلیس در چارچوب قانون با افرادی که با انتشار اخبار کذب، انتقال اطلاعات هدفمند یا هرگونه اقدام سازمان‌یافته، امنیت روانی و اجتماعی جامعه را هدف قرار دهند، برخورد خواهد کرد.
پلیس همچنین هشدار داده است که فعالیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای که از مسیر انتشار اطلاعات خلاف واقع و ایجاد تشویش در افکار عمومی به تهدید امنیتی تبدیل شود، از نگاه مجموعه انتظامی و اطلاعاتی پنهان نخواهد ماند.

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