افتتاح و بهرهبرداری همزمان از ۱۸ هزار و ۹۱۰ پروژه شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور
همزمان با هفته دولت و با دستور رئیسجمهور ۱۸ هزار و ۹۱۰ پروژه شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور در بخشهای مختلف عمرانی، نیروگاهی، ورزشی و خدمات شهری، با اعتباری بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان، به صورت همزمان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز شنبه (7 شهریورماه) در مراسمی ۱۸ هزار و ۹۱۰ پروژه شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور در بخشهای مختلف عمرانی، نیروگاهی، ورزشی و خدمات شهری با اعتباری بالغ بر ۱۲۹ هزار میلیارد تومان را به صورت همزمان افتتاح کرد.
از مجموع پروژههای افتتاح شده توسط رئیسجمهور ۶ هزار و ۵۳۹ پروژه با اعتبار
۱۱۰ هزار میلیارد تومان از سوی شهرداریها و ۱۲ هزار و ۳۷۱ پروژه با اعتبار ۱۹ هزار میلیارد تومان از سوی دهیاریهای سراسر کشور اجرا و به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
رئیسجمهور در این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت و رهنمودها و حمایتهای ایشان، تأکید کرد: قول دولت، خدمت به مردم با تمام وجود است و با همه توان برای عزت، سربلندی و پیشرفت کشور تلاش خواهیم کرد.
پزشکیان همچنین از تلاشهای مجموعه مدیران استانی، به ویژه استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهیاران قدردانی کرد و اجرای این حجم از پروژهها در شرایط پیچیده و دشوار کشور و با وجود شرایط ناشی از جنگ تحمیلی دشمنان را اقدامی ارزشمند دانست.
وی با تأکید بر اینکه وحدت و انسجام رمز موفقیت ماست، اظهار داشت: تمام تلاش ما در دو سال گذشته، حفظ اتحاد و انسجام در کشور بوده است.
از جنگ استقبال نمیکنیم، اما در برابر هر متجاوزی با قدرت خواهیم ایستاد
رئیسجمهور در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نیست، تصریح کرد: ما از جنگ استقبال نمیکنیم، اما در برابر هر متجاوزی با قدرت خواهیم ایستاد و هیچ قدرتی نمیتواند ملتی را که با تمام توان و اراده ایستاده است، به تسلیم وادار کند.
پزشکیان افزود: بهرغم اقدامات صورتگرفته در حوزه دیپلماسی و با همراهی مردم، تلاش مدیران و دولتمردان و مجاهدت فرماندهان نیروهای مسلح، در برابر هیچ تهدیدی سر خم نخواهیم کرد؛ همانگونه که پیش از این نیز بارها نشان دادهایم.
وی افتتاح و بهرهبرداری از این پروژهها را نمادی از عزم و اراده مدیران کشور برای رشد، توسعه و پیشرفت ایران دانست و گفت: مردم نیز در شرایط جنگی و در مواجهه با مشکلات و حوادثی که دشمنان با هدف ایجاد فشار و بیثباتی برای کشور طراحی کردند، در کنار مدیران سراسر کشور ایستادگی کردند.
هر آنچه امروز داریم به برکت وحدت و انسجامی است که حفظ کردهایم
همچنین رئیسجمهور روز جمعه (6 شهریورماه) با حضور در برنامه تلویزیونی گفتوگوی ویژه خبری، با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید عالیقدر انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای، همچنین تمام شهدای انقلاب از دانشمندان گرفته تا دانشآموزان و همچنین شهدای دولت، شهید رجایی و شهید باهنر و شهدای ۲ جنگ اخیر، تصریح کرد: اگر به امروز به اینجا رسیدهایم به دلیل وحدت و انسجامی است که داریم، اگر این وحدت و انسجام نبود، دشمن به نیات شوم خود رسیده بود، باید وحدت و انسجام داخلی را گرامی بداریم و تلاش کنیم این وحدت را حفظ کنیم.
وی با اشاره به مسئله بنزین گفت: ما در جنگ هستیم و ابتدا باید بپذیریم که در شرایط جنگی قرار داریم. باید آنچه را تولید میکنیم، مدیریت کنیم. برای این مدیریت، روشهای بسیار متعددی وجود دارد که اکنون درباره آنها فکر و کار میکنیم. البته بحثها در این زمینه بسیار زیاد است.
پزشکیان درخصوص طرح تفویض اختیار به استانداران، اظهار داشت: هر یک از مدیران، استانداران و حتی مدیران کل ما ممکن است خلاقیتی به خرج دهند که من آن را نداشته باشم. ما در کنار یکدیگر همافزایی داریم. اگر قرار باشد من عقل کل باشم و دیگران فقط هرچه من گفتم اجرا کنند و هیچ کار دیگری انجام ندهند، در حقیقت سرمایههای اجتماعی را خراب و نابود کردهایم. همه ایرانیها میتوانند رئیسجمهور، وزیر اقتصاد یا وزیر صنعت شوند. باید در محدودهای که حضور دارند و در چارچوب برنامهها و سیاستهای کلی، اجازه بدهیم کارشان را انجام دهند. آنوقت حتی اگر بیایند ما را شهید کنند و صد نفر مانند من را هم شهید کنند، هزاران نفر مانند من در این مملکت وجود دارند.
سیره پیامبر اعظم والاترین الگوی کمال و چراغ روشناییبخش
علاوه بر این پزشکیان روز یکشنبه (8 شهریورماه) در پیام تبریک سالروز میلاد خجسته حضرت رسول اکرم (ص)، پیامبر رحمت و مظهر و عصاره صفات الهی به سران و مردم کشورهای اسلامی تصریح کرد: مفتخریم در امت پیامبری زیست میکنیم که پیام آور صلح و امنیت برای همه جهانیان است، پیامبری که نام دینش صلح و سلم و لقبش رحمت عالمیان است، رسولی که فلک را قدر و منزلت بخشیده و سیره پیامبر اعظم والاترین الگوی کمال و مظهر عالیترین نمونه اخلاق و سجایای ارزشمند انسانی، همچون چراغی روشنایی بخش و هدایتگر مسیر پرتلاطم بشر در جهان بوده است.
رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت تقویت بیش از پیش وحدت و همبستگی میان امت اسلامی، افزود: امیدوارم به یمن و برکت این ایام خجسته و با استعانت از سیره گرانمایه رسول اکرم (ص)، امینانی باشیم که امنیت، عدالت و آشتی را برای جهان پهناور و به ویژه کشورهای اسلامی به ارمغان میآورند و با تکیه بر عزم، اراده و ایمان مشترک همه مسلمین جهان، بیش از پیش شاهد وحدت و همبستگی میان امت اسلامی و رشد و اعتلای روزافزون اسلام در سراسر کره خاکی باشیم.