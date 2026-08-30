به بازده اوراق خزانهداری آمریکا نگاه کن که آتش گرفته و بالاتر میرود
رئیس مجلس در پاسخ به ادعای وزیر خزانهداری آمریکا با بازنشر مقالهای از یک اقتصاددان نوشت: ای دروغگو! به بازده اوراق خزانهداری دولت آمریکا نگاه کن که آتش گرفته و دارد بالا و بالاتر میرود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به ادعاهای وزیر خزانهداری آمریکا، مقالهای از «پل کروگمن» نوبلیست اقتصاد را بازنشر کرد.
این اقتصاددان در آن مقاله، دروغگو بودن بسنت و شکست خوردن مطلق وی در مدیریت بازارها را شرح داده و از کنترل خارج شدن بازار اوراق بدهی دولت آمریکا به عنوان سند شکست مطلق سیاست دروغگویی بسنت یاد کرده بود.
قالیباف در ادامه با تمسخر ادعای بسنت در مورد عبور ۱۳۰ میلیون بشکه نفت از هرمز طی دو هفته، نوشت: ۱۳۰های واقعی، ۱۳۰ میلیارد دلار هزینههای جنگ با ایران (به نقل از شرکت مؤدی آلنالیتیکس)، یا ۱۳۰ میلیون دلار ضرر برای شرکتی است که به طور مخفیانه به نیابت از دولت آمریکا در بازارهای کاغذی نفت مداخله کرده و ایران از آن اطلاع پیدا کرده است.
قالیباف در ادامه با خطاب قرار دادن بسنت، تاکید کرد: ای دروغگو! به بازده اوراق خزانهداری دولت آمریکا نگاه کن که آتش گرفته و دارد بالا و بالاتر میرود.
ثمره وحدت، چشاندن طعم شکست به دشمن بود
خبر دیگر اینکه، رئیسمجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت هفته وحدت تاکید کرد: نشانههای بیداری را میتوان در شکلگیری پیمانها، همکاریها و ترتیبات جدید منطقهای مشاهده کرد. پیمانها و ترتیبات جدید منطقهای میتواند نویدبخش آغاز مرحلهای تازه باشد که همسایگان مسلمان به جای بیگانگان بر ظرفیتهای خود تکیه کنند.
به گزارش مهر، متن پیام قالیباف به این شرح است:
«هفته وحدت، یادآور حقیقتی بزرگ و راهبردی در جهان اسلام است؛ حقیقتی که از میلاد سراسر نور و رحمت حضرت ختمیمرتبت، محمد مصطفی صلیالله علیه و آله و سلم سرچشمه میگیرد؛ پیامبری که آمد تا انسانها را از تفرقه به توحید، از دشمنی به برادری و از جهل و پراکندگی به آگاهی و همبستگی فرا بخواند.
شیعه و سنی در ایران، پیش از آنکه در یک مذهب متفاوت باشند، در دو حقیقت مشترک هستند، اول اینکه همه دل در گرو محبت رسول خدا(ص) و اهلبیت گرانقدر ایشان دارند و دوم آنکه همه خود را ایرانی میدانند. ایران اسلامی، سرزمین همزیستی برادرانه اقوام و مذاهب است امروز وحدت شیعه و سنی در ایران، نه یک شعار مناسبتی، بلکه یکی از پایههای اقتدار ملی و یکی از سرمایههای بزرگ امنیت و پیشرفت کشور است که نمونه بارز تحقق آن در جنگهای تحمیلی اول و دوم و سوم و ایستادگی همه مذاهب و ادیان در چارچوب ایران عزیز در مقابل دشمن بیگانه و خونخوار بود. جهان اسلام نیز امروز در برابر یک انتخاب تاریخی قرار گرفته است.
تحولات سالهای اخیر در منطقه نشان داده است که ملتها و دولتهای مسلمان، بیش از گذشته به این حقیقت پی بردهاند که قدرتهای بیگانه و دشمنان اسلام، نه قادرند برای ملتهای منطقه امنیت پایدار فراهم کنند و نه اساساً ارادهای برای تحقق چنین امنیتی دارند. امنیتی که بر حضور و دخالت قدرتهای فرامنطقهای بنا شود، امنیتی شکننده و وابسته است، اما امنیتی که بر اراده ملتهای مسلمان و همکاری برادرانه کشورهای منطقه استوار باشد، میتواند پایدار، عزتمند و ماندگار باشد.
امروز نشانههای این بیداری را میتوان در شکلگیری پیمانها، همکاریها و ترتیبات جدید منطقهای مشاهده کرد. پیمانها و ترتیبات جدید منطقهای میتواند نویدبخش آغاز مرحلهای تازه باشد که همسایگان مسلمان به جای بیگانگان بر ظرفیتهای خود تکیه کنند و به جای رقابتهای فرساینده، مسیر همکاری و برادری را برگزینند. ثمره وحدت بین مسلمانان به ویژه در تحولات اخیر، چشاندن طعم شکست به دشمن و پیروزیهای پیدرپی با عقب راندن استکبار از مواضع و رویاپردازیهای خود بود.
با گرامیداشت فرخنده میلاد حضرت رسول اکرم(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و امام جعفر صادق(علیهالسلام)، هفته وحدت را به همه ملت بزرگ ایران، برادران و خواهران اهل سنت و شیعه، و به همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
امید آنکه به برکت میلاد پیامبر رحمت(صلیاللهعلیهوآلهوسلم)، جهان اسلام بیش از گذشته به حقیقت مشترک خویش بازگردد، دستهای برادری میان ملتهای مسلمان فشردهتر شود و منطقه ما شاهد طلوع عصری نوین از وحدت، استقلال، امنیت و عزت اسلامی باشد؛ عصری که در آن، سرنوشت مسلمانان به دست خود آنان رقم بخورد و هیچ قدرت بیگانهای نتواند میان برادران مسلمان دیوار جدایی بنا کند.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی».