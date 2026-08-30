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کد خبر: ۳۳۶۹۷۰
تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
سرویس کیهان » اخبار
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رژیم صهیونیستی از زمان سقوط دمشق 1004 بار به سوریه تجاوز کرده است

نهاد موسوم به دیده‌بان حقوق بشر سوریه تجاوزات مکرر رژیم اسرائیل به خاک این کشور را از زمان سقوط دمشق مستند و اعلام کرد که تعداد کل این تجاوزها به ۱۰۰۴ مورد رسیده است.
به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری وطن، نهاد موسوم به دیده‌بان حقوق بشر سوریه نوشت: «در سال ۲۰۲۵ قریب به ۴۶۰ تجاوز اسرائیل به سوریه ثبت شده است، در حالی که سرعت آن در سال ۲۰۲۶ افزایش یافته و از ابتدای سال تا روزهای اول آگوست (مرداد-شهریور) به ۵۳۰ تجاوز رسیده است.» دیده‌بان حقوق بشر سوریه ادامه تجاوزات اسرائیل به خاک این کشور را از زمان سقوط دمشق مستند و اعلام کرد که تعداد کل این تجاوزها به ۱۰۰۴ مورد رسیده است. این نهاد افزود که تحرکات اسرائیل با بازداشت و دستگیری غیرنظامیان، تفتیش و بررسی هویت ساکنان و همچنین تخریب و تسطیح زمین و ساخت استحکامات و اماکن نظامی در مناطق مختلف جنوب سوریه همراه است.

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