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کد خبر: ۳۳۶۹۶۹
تاریخ انتشار : ۰۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۵۱
سرویس کیهان » اخبار
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رکوردشکنی قیمت بنزین و گازوئیل در شهرهای مختلف انگلیس

سرویس خارجی-
قیمت بنزین در انگلیس در پی افزایش بهای انرژی در بازارهای جهانی، ناشی از جنگ‌افروزی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، به بالاترین سطح خود رسیده است.
قیمت بنزین در انگلیس به بالاترین سطح خود در چهار سال اخیر رسیده و فشار تازه‌ای بر هزینه زندگی خانوارها وارد کرده است. متوسط قیمت بنزین اکنون ۱۶۱٫۶ پنس در هر لیتر است که نسبت به سطح حدود ۱۳۲٫۸ پنس پیش از آغاز جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران، حدود ۲۸٫۸ پنس یا نزدیک به ۲۱٫۷ درصد افزایش یافته است. متوسط گازوئیل نیز به ۱۸۳٫۴ پنس رسیده که افزایشی حدود ۲۹ درصد را نشان می‌دهد. این رشد در پی افزایش بهای انرژی جهانی و صعود نفت برنت از حدود ۷۲ دلار به اوج ۱۲۶ دلار و سطح کنونی ۸۹٫۶ دلار رخ داده و هم‌زمان با تعطیلات آخر هفته میلیون‌ها راننده را تحت فشار قرار داده است. نهاد ناظر رقابت انگلیس نیز نظارت بر بازار سوخت را تشدید کرده است.

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